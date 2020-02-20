Баскетболісти СК "Прометей" зустрінуться з фанатами: де і коли

У суботу, 22 лютого, баскетболісти СК "Прометей" Джейлон Міллер, Руслан Отверченко та Олександр Місяць візьмуть участь в автограф-сесії.

Зустріч з фанатами відбудеться в ТРЦ "Dmart" (проспект Свободи, 37) на 3 поверсі з 13.00 до 14.00. Про це стало відомо на офіційному сайті спортивного клубу.

Баскетболісти СК "Прометей" зустрінуться з фанатами prometeybc.com

На захід запрошуються вболівальники, фанати, любителі баскетболу, а також всіх бажаючі скористатися унікальною можливістю поспілкуватися з улюбленими гравцями в неформальній обстановці і зробити селфі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі провели гарячу фінальну пресконференцію перед боєм за титул WBC в суперважкій вазі, який відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі. Спочатку боксери обмінялися образами під час вступного слова, після чого почали штовхатися. В результаті конфлікту Уайлдера і Ф'юрі на сцені з'явилися представники їх команд і охоронці, яким вдалося запобігти початку бійки.

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