Баскетболісти СК "Прометей" запрошують на фан-зустріч: коли і де відбудеться

У неділю, 1 березня, баскетболісти СК "Прометей" Моріс Крік, Макс Конате і Віталій Мальчевський візьмуть участь в автограф-сесії.

Зустріч з фанатами відбудеться в ТРЦ "Dmart" (проспект Свободи, 37) на 3 поверсі о 13:00. Про це стало відомо на офіційному сайті спортивного клубу.

Баскетболісти СК "Прометей" запрошують на фан-зустріч СК "Прометей"

На захід запрошуються вболівальники, фанати, любителі баскетболу, а також всі бажаючі скористатися унікальною можливістю поспілкуватися з улюбленими гравцями в неформальній обстановці і зробити селфі.

СК "Прометей"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі провели гарячу фінальну прес-конференцію перед боєм за титул WBC в суперважкій вазі. Спочатку боксери обмінялися образами під час вступного слова, після чого почали штовхатися. В результаті конфлікту Уайлдера і Ф'юрі на сцені з'явилися представники їх команд і охоронці, яким вдалося запобігти початку бійки.

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