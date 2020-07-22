Баскетболісти 'Прометея' зіграють в єврокубках: дати жеребкування і турнірів

FIBA Europe схвалив заявку БК "Прометей" на участь чоловічої та жіночої команд в єврокубкових турнірах.

Жеребкування серед жіночих команд пройде 17 серпня об 11:00, серед чоловічих – у цей же час 18 серпня. У зв'язку з епідемією коронавірусу його проведуть в онлайн-режимі, повідомив на своїй сторінці в Facebook президент СК "Прометей" Володимир Дубинський.

У ці ж дні стануть відомі і суперники "Прометея". За попередньою інформацією, перші кубкові ігри в Європі команди відбудуться 23-24 вересня.

Як зазначив Дубинський, матчі пройдуть у власному залі в Кам'янському. Він відповідає всім висунутим вимогам.

"Завдяки допомозі нашої Федерації баскетболу України і, перш за все, її президента Михайла Бродського, а також Генерального секретаря Володимира Драбіковського ми отримали рішення FIBA, що перші ігри БК "Прометей" дозволено проводити у власному залі в Кам'янському! Це фантастика! Наші вболівальники зможуть побачити ігри нашої улюбленої команди і кращих клубів Європи у себе вдома!", – поділився він.

Скріншот Facebook / Володимир Дубинський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що баскетбольна команда "Прометей" поповнилася гравцем з Америки.