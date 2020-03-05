Баскетболісти "Прометея" проведуть автограф-сесію в Кам'янському

Гравці баскебольного клубу "Прометей" в суботу, 7 березня, проведуть автограф-сесію в місті Кам'янське Дніпропетровської області.

Захід розпочнеться о 16:00 на третьому поверсі торгового-розважального центру "Dmart". Як повідомили на сайті СК "Прометей", на зустріч із вболівальниками приїдуть Майкл Маєрс, Денис Лукашов та Ігор Крівцов.

"Як завжди запрошуємо фанатів, любителів баскетболу, а також всіх бажаючих скористатися унікальною можливістю поспілкуватися з улюбленими гравцями в неформальній обстановці і зробити селфі. Наші хлопці чекають вас!" – відзначили в клубі.

Як писав OBOZREVATEL раніше, СК "Прометей" спільно з одним зі своїх партнерів ТРЦ "Dmart" провели автограф-сесію гравців баскетбольної команди.

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