Андрій Романович залишив посаду головного тренера ВК "Прометей"

Аліна Рашевська Спорт 12:10, 6.10.2020

Головний тренер ВК "Прометей" Андрій Романович подав заяву про відставку.

Це пов'язано з тим, що волейбольна команда програла дві зустрічі з ВК "Хімік" і не потрапила до групового етапу Ліги Чемпіонів. Посаду Романовича тимчасово зайняв його помічник Денис Зуй, повідомив на своїй сторінці в Facebook президент СК "Прометей" Володимир Дубинський.

"Ще перед початком сезону, на стадії формування команди, ми домовлялися з Андрієм Васильовичем, що в разі, якщо команда не потрапить до групового етапу Ліги Чемпіонів, ми будемо шукати нового головного тренера з числа закордонних фахівців. Ми втрьох з Андрієм Романовичем і Марією Александровою знаходилися біля витоків створення ВК "Прометей" і сьогодні ми одноголосно підтвердили правильність такого рішення", – заявив Дубинський.

Андрій Романович продовжить роботу в "Прометеї" на посаді спортивного директора. Головного тренера волейбольного клубу виберуть серед зарубіжних фахівців.

"З сьогоднішнього дня Андрій Васильович прийняв мою пропозицію і був призначений спортивним директором ВК "Прометей". Разом з ним ми займаємося пошуком підходящої кандидатури із західних фахівців. Наші агенти в Європі і Бразилії вже надіслали кандидатури трьох гідних фахівців, найближчим часом ми вступимо з ними в переговори", – поділився він.

Скріншот.
Facebook / Володимир Дубинський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що СК "Прометей" поповнився волейболісткою зі збірної України.

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Дніпро Спорт

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