Академія волейболу СК "Прометей" в Кам'янському відчинила свої двері перед першими 14 ученицями.

16 серпня у юних волейболісток почалося нове і самостійне життя. Деякі з них в цей день прибули в супроводі дорослих, яким дуже хотілося перевірити умови проживання своїх дітей, повідомили на офіційному сайті "Прометея" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Незважаючи на різний час прибуття дівчат до навчального закладу, всіх встигли зустріти і смачно нагодувати. Їдальня працювала з самого ранку, адже першою ще до світанку приїхала Поліна Герасимчук з міста Рівне. До обіду були в зборі вже всі спортсменки, а в Академії можна було почути радість і захват.

Академія волейболу СК "Прометей" зустріла перших учениць. Відео prometeyvc.com

Багато позитивних емоцій у волейболісток викликали особисті кімнати. Крім м'яких ліжок, шаф-купе і сучасних ванних кімнат, спортсменок там чекав маленький сюрприз – квіти каланхое, які вони в той же день вирішили пересадити. Припала їм до душі і кімната для відпочинку.

Привітатися з ученицями приїхав і Володимир Дубинський. Бесіда президента СК "Прометей" зі спортсменками пройшла у навчальному класі, де в майбутньому волейболістки будуть вчитися англійській мові і манерам справжніх леді. Там же дівчатам презентували ігрову форму на майбутній сезон.

Варто відзначити, що 5 вересня в Академії СК "Прометей" відбудеться День відкритих дверей.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 17 серпня відбулося жеребкування EuroCup women, в якому бере участь жіноча баскетбольна команда "Прометей" з Кам'янського.

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