Спалах COVID-19 в Дніпрі: експертка пояснила причину

Нині спостерігається щоденне збільшення кількості людей, що заразилися COVID-19 у Дніпропетровській області і в Дніпрі зокрема. Це цілком очікуваний ефект, оскільки з вересня місяця повернулася на навчання величезна кількість студентів. Студенти – це дуже соціально активна категорія, розповіла соціологиня-аналітикиня Оксана Зубарєва, передає "Наше місто".

Варто зазначити, що обласна влада абсолютно не подбала про безпеку студентів. Значна частина учнів проживає в гуртожитках. А це означає, що сотні студентів у небезпеці. Кожен ризикує заразитися коронавірусом і заразити інших. У цій ситуації варто було б перевести студентів на дистанційне навчання, щоб знизити ризики. Але обласній владі, схоже, немає до цього діла.

Крім університетських приміщень, вони багато часу проводять серед великого скупчення людей у розважальних закладах, де карантинні заходи й соціальна дистанція практично не дотримуються.

Також експертка зазначає, що не останню роль у збільшенні кількості захворювання коронавірусом могли відіграти і всім відомі екскурсії до Харкова, які було організовано народним депутатом від партії "Слуга народу" Кирилом Нестеренком. Харків уже досить тривалий час перебуває в "помаранчевій" зоні, балансуючи на межі "червоної". Возити туди людей на екскурсії – великий і невиправданий ризик.

Водночас постійно з боку обласної влади відбувається спроба перекласти провину за зростання захворюваності на місцеву владу. Святкування Дня міста Дніпра – це не єдиний такого роду захід, який проходив і в інших містах (Миколаїв, Запоріжжя) і це не привело до зростання захворюваності. Водночас у літній період постійно проходили масові розважальні заходи в приватних закладах і статистика не показувала подібну динаміку. Відповідно, причини варто шукати в збільшенні кількості контактів людей, які приїхали з інших карантинних зон.

Не варто забувати й те, що міжобласні перевезення перестали контролюватися. Маршрутки забивають салони стоячими пасажирами, що є вкрай небезпечним і неприпустимим у цій ситуації в країні і в нашій області зокрема.

Обласна влада лякає народ страшними статистиками і переходом у "червону зону", але водночас запрошує в театр і в гості до чиновників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі в аптеці №1 на вулиці Калиновій, 53 в березні, коли епідемія коронавірусу тільки набирала обертів, продавали ліки нібито від COVID-19.