"Слугу народу" впіймали на порушенні "дня тиші" на Дніпропетровщині. Відео

Активісти партії "Європейська Солідарність" зафіксували порушення заборони політичної агітації в останню суботу перед днем голосування – так званий день тиші. Порушником виявився чинний очільник Дніпропетровської обласної адміністрації Олександр Бондаренко. Про це повідомляється на сторінці регіонального відділу ЄС у Фейсбук.

"Губернатору Дніпропетровської області закон не писаний. У Жовтих Водах, у день тиші, розклеєна зовнішня реклама "Слуги народу" з обличчям Олександра Бондаренка. Цинічне нехтування нормою законодавства – красномовний доказ того, що провладна партія налаштована використовувати під час голосування адмінресурс та брудні технології", – зазначено у дописі.

Звинувачення у порушенні вимог щодо заборони агітації у день тиші на адресу Бондаренка активісти ЄС супроводили відео, на якому зафіксовано борди, виявлені у суботу, 24 жовтня, у місті Жовті Води, що у Дніпропетровській області.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 25 жовтня 2020 року в Україні проходитимуть місцеві вибори. Українці обиратимуть депутатів обласних, районних, міських, сільських чи селищних рад, а також міських, сільських чи селищних голів. Цього року вибори пройдуть дещо інакше, ніж раніше.

При цьому кілька днів тому лідер партії ЄС Петро Порошенко закликав українців голосувати свідомо і не підтримувати партії, чия ідеологія іде урозріз з інтересами України.