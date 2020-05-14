У Дніпрі відомий в області СБУшник часів Януковича Віталій Криворучко влаштовує зачистку будівельної сфери під фірми свого протеже, "слуги народу" В’ячеслава Медяника. Куратор процесу - експрокурор Олег Пахніц. Про це повідомляє видання "Гласність".

"Слуги народу" намагаються прибрати до рук сферу будівництва в Дніпрі glavnoe.dp.ua

Згідно з інформацією видання, з серпня 2019 року відносно декількох будівельних фірм Дніпра були розпочаті кримінальні виробництва. Як заявляли правоохоронці, по одному з епізодів було виявлено розкрадання бюджетних коштів на суму в 130 мільйонів гривень. Цю цифру, як виявилося, співробітники поліції отримали, підсумувавши виграні публічні тендери однієї з фірм, ТОВ "Будівельна Гільдія". Саме на 130 мільйонів підприємці виконали будівельних і ремонтних робіт для мерії Дніпра.

За справу взявся Новокодацький райвідділ поліції Дніпра, а процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська місцева прокуратура №4. Згідно із законом вони взагалі не мали права займатися цією "аферою століття". Статтею 218 КПК України встановлено, що досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення. Юридична адреса ТОВ "Будівельна гільдія" належить до Соборного району, а мерії Дніпра - до Шевченківського.

Однак, за даними видання, вести справу доручили тим правоохоронним структурам, на які у Криворучка і Медяника є вплив.

Віталій Криворучко glavnoe.dp.ua

"Під ручним керуванням колишнього СБУшника Віталія Криворучка знаходиться саме Новокодацький райвідділ, а у його напарника по пресингу комерсів – місцева прокуратура №4. Пред'явити, крім пафосного прес-релізу, будівельним компаніям нічого. Жодної експертизи досі проведено не було. Однак це не завадило в січні 2020 року доблесним правоохоронцям увірватися в офіси і вдома підприємців і конфіскувати все наявні засоби. Дійшли до того, що при наявності трьох маленьких дітей у одного із засновників правоохоронці обшукували будинок понад 17 годин, перевернули все догори дригом, забрали всі грошові кошти, навіть з особистої сумочки дружини, не залишивши грошей навіть на їжу", - повідомляє "Гласність".

За даними журналістів, все, що відбувається обумовлено тим, що один з партнерів Криворучка, нардеп від "Слуги народу" В'ячеслав Медяник є власником кількох будівельних фірм. Всі вони раніше фігурували в численних скандалах і належать до недобросовісних забудовників. Але саме під ці скандальні фірми і розчищають сьогодні ринок будівельних послуг Дніпра.

Раніше журналісти опублікували листування Медяника прямо під куполом Верховної Ради – він обіцяв "вирішити" потрібні питання "з прокурорськими".

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Одним з них був Олег Пахніц, колишній прокурор, який свого часу працював в облдержадміністрації.

Підприємці вже подали звернення в ДБР і сподіваються, що свавілля буде зупинене. Адже монополія аферистів у сфері будівництва може закінчиться трагедією: попередні об'єкти фірми Медяника будували з порушенням усіляких норм і стандартів, і досі не можуть продати квартири в цих комплексах.

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