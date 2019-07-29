Скандального голову Нацполіції Дніпропетровщини звільнили: всі подробиці

Скандально відомого начальника управління Національної поліції Дніпропетровської області Віталія Глуховерю звільнили із займаної посади.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Національної поліції України у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Віталій Глуховеря Ukranews

"Наказом голови Нацполіції Сергія Князєва за погодженням із міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим звільнено із займаної посади начальника Головного управління в Дніпропетровській області Віталія Глуховерю. Наразі виконувачем обов’язків керівника поліції Дніпропетровщини призначено Артема Васицького", – зазначається у повідомленні.

У поліції підкреслили, що, згідно з наказом очільника МВС, 27 липня було розпочато службове розслідування за фактом подій, які мали місце у Дніпрі. Висновки службового розслідування будуть передані до Державного бюро розслідувань. Зі свого боку Нацполіція надає допомогу та всебічно сприяє ходу розслідування.

"29 липня керівник поліції Дніпропетровщини звернувся з рапортом до голови Нацполіції про звільнення із займаної посади. Його рапорт було задоволено", – наголосили у пресслужбі відомства.

Що стосується нового виконувача обов’язків керівника поліції у Дніпропетровській області Артема Васицького, то він обіймає посаду заступника начальника Головного управління – начальника кримінальної поліції. На цій посаді 42-річний полковник поліції несе службу з 2017 року. До цього проходив службу у підрозділах карного розшуку на прифронтовій Донеччині. Має 23 роки досвіду оперативної роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нещодавно у ЗМІ з'явилося відео від 12 вересня 2018 року, коли патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху.

За кермом автомобіля перебував водій Віталія Глуховері.

Під час спілкування з патрульними він, ймовірно, подзвонив керівнику ГУ Нацполіції в області, після цього на місце інциденту прибули співробітники спецпідрозділу "КОРД" і затримали патрульних поліцейських.

Після публікації ролика слідчі Державного бюро розслідувань порушили щодо Глуховері кримінальне провадження.

Як повідомили джерела з патрульної поліції, йому загрожує 8 років в'язниці.

Президент України Володимир Зеленський закликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова негайно звільнити Глуховерю.

Глуховеря став жертвою російських пранкерів і виправдався за свій вчинок. "Вован" (Володимир Кузнєцов) і "Лексус" (Олексій Столяров) розіграли правоохоронця, зателефонувавши йому як підставні журналіст і президент Володимир Зеленський.

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