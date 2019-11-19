Скандали з платними парковками в Дніпрі: з'явилися нові подробиці

На сайті президента з'явилася петиція з вимогою розібратися в роботі платних парковок в Дніпрі. Журналісти з'ясували, що такий прибутковий бізнес практично не приносить прибуток в казну міста.

Зокрема, олігарх Ігор Коломойський купив парковку під ПриватБанком, де працівники його заводу "Нікопольський завод феросплавів" мітингують кілька останніх місяців. Але це тільки один майданчик, який продали з торгів.

Про це пише Інформатор.Гроші. 19 листопада на сайті ProZorro.Продажі КП "Міськавтопарк" продало право організувати і збирати плату за паркування біля центрального офісу ПриватБанку в Дніпрі. Спочатку, ціна парковки на 144 машино / місць, з яких 15 спецмісця для безкоштовного паркування людей з інвалідністю, була 86 тис. 400 грн.

Найвигіднішими була пропозиція "Нікопольського заводу феросплавів" – 1 005 000 грн. Нагадаємо, що працівники цього підприємства кілька останніх місяців мітингують під офісом банку, а з покупкою парковки можуть влаштувати ще більш веселі робочі будні.

Інформатор.Гроші

Інформатор.Гроші

Інформатор.Гроші

Інформатор.Гроші

Інформатор.Гроші

Хто "рулює" парковками

Раніше стало відомо, що в Дніпрі парковки числяться на балансі КП "Міськавтопарк", але за підсумками конкурсів управляє площадками в центрі міста фірма "паркт сервіс групі".

За інформацією сайту БЮРО UA, 9 березня 2017 року департамент транспорту і зв'язку міськради Дніпра провів конкурс на визначення операторів-суб'єктів господарювання на обладнання та утримання парковок по вулиці Шмідта (район ринку "Озерка"), на площах Привокзальній і Героїв Майдану, 1 (навпроти ТРЦ "Пасаж"). Переможець конкурсу – "паркт сервіс групі" був зареєстрований менш, ніж за п'ять місяців до оголошення про конкурс.

"Тарифи на паркування автомобілів визначає виконком міської ради, і, згідно з постановою №512 від 11 квітня 2011 року, сьогодні парковка автомобіля в центральній частині міста коштує 15 гривень за годину, на вулицях, наближених до центральної частини, - 10 гривень за годину, в інших місцях міста – 7 гривень за годину ", - сказав в квітні 2019 року директор КП" Міськавтопарк "Дмитро Омельченко.

За інформацією видання, в Дніпрі одна з найвищих цін за парковку – 15 грн / год. У столиці вартість 1 год на парковці коливається від 5 до 10 грн і залежить від наближеності до центру.

У спальних районах міста майданчика під паркування виставлялися на аукціони. Часто на сайті ProZorro.Продажі в оголошеннях є фото майбутнього місця під парковку. Часто це колишні палісадники або пустирі з будкою посередині.

За правилами, парковка повинна мати розмітку. Раз повинна бути, значить буде! У Дніпрі сильно не морочилися і завдали її прямо на бордюри, ями, вибоїни в плитці, калюжі, листя, цеглу та відкриті колодязі.

Інформатор.Гроші

Інформатор.Гроші

Інформатор.Гроші

Інформатор.Гроші

Скільки бюджет Дніпра може отримати з парковок

Всього з серпня минулого року КП отримала від переможців торгів близько 2, 3 млн грн. Особливих фаворитів серед переможців немає, але є цікаві фірми, пише видання.

Наприклад, із серпня 2019 року висить повідомлення про намір укласти договір на паркування по вул. Набережна Заводський в районі будинку №3 з фірмою "ЛЕКІ". Цю компанію вказала у своїй декларації за 2018 рік депутат міськради Катерина Збарский. Нещодавно одним із засновників і кінцевих бенефіціарів фірми став ще один депутат міськради Руслан Краснов. Швидше за все, ці дані будуть відображені в його декларації за 2019 рік.

Нагадаємо, що за I півріччя 2019 року до бюджету Дніпра надійшло всього 5 млн 466 тис. 540 грн паркувального збору. У той же час, з міського бюджету з 2016 року статутний фонд КП "Міськавтопарк" поповнився на 27,5 млн грн. За минулий рік статутний фонд поповнили на 18 млн грн, а за перше півріччя цього року майже на 9 млн грн. При тому, що в звіті про виконання бюджету за 2018 значиться, що парковки принесли в бюджет всього 10 млн 105 тис. Грн. Виходить, що такий прибутковий бізнес не приносить в міську казну серйозних доходів. Але комусь же приносить?

Що робити

Насамперед, можна підписати петицію. Нагадаємо, що 7 вересня на сайті президента з'явилася петиція з вимогою розібратися в роботі платних парковок в Дніпрі. На момент підготовки матеріалу петицію підписали 6 тис. 269 осіб. До кінця збору підписів залишилося 19 днів.

Відомий в Дніпрі адвокат Юлія Сегеда запропонувала заносити парковки з порушеннями в гугл форму і звірятися з цими даними, якщо отримали штраф.

"... Отже, що зроблено:

1) подано запит на отримання інформації від міськради про перелік парковок, переданих оператору з кіпрським засновником ТОВ "паркт Сервіс Групі", сподіваємося на реальну інформацію, а не відписку, якщо, звичайно, влада міста прагне до законності і прозорості;

2) створена гугл форма, в яку ви можете заносити парковки з порушеннями, там же є приблизний перелік порушень, детальніше в Правилах паркування і ПДР - написала на своїй сторінці в ФБ Юлія Сегеда. - Тепер вашу інформацію про парковках з порушеннями ви зможете знайти на зручній гугл мапі і якщо вас оштрафували, перевірте а відповідно чи з нормами ця парковка розміщена. Це вам допоможе в процесі оскарження штрафу. Колеги адвокати, закликаю вас розробити для городян шаблон адмін. позову про оскарження штрафу, це суттєво допоможе людям ".

Крім цього, пользователь соцмережі Тетяна Волинець знайшла в судовому реєстрі рішення Верховного Суду, за яким "землю під парковки треба відводити згідно закону, а не просто" розмальовувати "проїжджу частину!".

"Міськрада на Порушення вимог земельного законодавства НЕ сформувала и не визначили Межі земельної ділянки, Які планувала відвесті під майданчик для Паркування транспортних ЗАСОБІВ. Тобто НЕ вчинити тих Дій, на підставі якіх мала візначіті Межі землі на місцевості, цільове призначення та інші, пов`язані з ЦІМ фактом Дії, зокрема, з прісвоєнням їй адреси, поштової адреси чи других ідентіфікаційніх Дій ", - цитує реєстр Тетяна Волинець.

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