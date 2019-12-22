Шахрай викрав більше мільйона гривень з карт українців: розкрита схема

У Дніпрі затримали 31-річного місцевого жителя, який дублював банківські карти громадян, знімаючи з них гроші. За півроку він зміг заволодіти більш ніж 1 мільйоном гривень громадян.

Як повідомляє Департамент кіберполіції, імітуючи помилку роботи банкомату, чоловік за допомогою спеціальних маніпуляцій дублював картку наступного клієнта банку.

За інформацією правоохоронців, зловмисник замовив більше сотні карт, які не мали ідентифікатора користувача, тобто виступали "білим пластиком". Надалі він використовував ці картки для дубляжу оригінальних карт громадян.

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Злочинна схема виглядала так: при використанні банкомата, він імітував виникнення проблеми і пропускав до банкомату наступного користувача. Перед цим зловмисник проводив спеціальні маніпуляції з банкоматом, які дозволяли копіювати картку наступного користувача. Потім отримував доступ до банківських карт громадян.

Також він міняв фінансовий номер телефону на свій, що дозволяло керувати системою інтернет-банкінгу потерпілого. Це дозволило не тільки викрадати наявні на картках кошти, а й збільшити кредитні ліміти на рахунках постраждалих осіб і оформляти онлайн-кредити.

Відкрито кримінальне провадження. Чоловікові оголошено підозру і він заарештований на 60 діб.

У Дніпрі затримали шахрая cyberpolice.gov.ua

У Дніпрі затримали шахрая cyberpolice.gov.ua

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