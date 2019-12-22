Головна Новини
22 грудня • оновлено в 18:45
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Дніпро

Шахрай викрав більше мільйона гривень з карт українців: розкрита схема

Читати матеріал російською

У Дніпрі затримали 31-річного місцевого жителя, який дублював банківські карти громадян, знімаючи з них гроші. За півроку він зміг заволодіти більш ніж 1 мільйоном гривень громадян.

Як повідомляє Департамент кіберполіції, імітуючи помилку роботи банкомату, чоловік за допомогою спеціальних маніпуляцій дублював картку наступного клієнта банку.

За інформацією правоохоронців, зловмисник замовив більше сотні карт, які не мали ідентифікатора користувача, тобто виступали "білим пластиком". Надалі він використовував ці картки для дубляжу оригінальних карт громадян.

Шахрай викрав більше мільйона гривень з карток українців

Шахрай викрав більше мільйона гривень з карток українців

Новини
Шахраї з банку банкрута наживаються на дніпрянах: як уникнути афери

Злочинна схема виглядала так: при використанні банкомата, він імітував виникнення проблеми і пропускав до банкомату наступного користувача. Перед цим зловмисник проводив спеціальні маніпуляції з банкоматом, які дозволяли копіювати картку наступного користувача. Потім отримував доступ до банківських карт громадян.

Також він міняв фінансовий номер телефону на свій, що дозволяло керувати системою інтернет-банкінгу потерпілого. Це дозволило не тільки викрадати наявні на картках кошти, а й збільшити кредитні ліміти на рахунках постраждалих осіб і оформляти онлайн-кредити.

Відкрито кримінальне провадження. Чоловікові оголошено підозру і він заарештований на 60 діб.

У Дніпрі затримали шахрая

У Дніпрі затримали шахрая

cyberpolice.gov.ua

У Дніпрі затримали шахрая

У Дніпрі затримали шахрая

cyberpolice.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, у шахраїв з'явився новий вид розлучення за допомогою помилкового СМС і терміналів самообслуговування. Вони представляються покупцями і обманюють продавців.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
6
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги