"Зшив" справу Центрального мосту": за що могли звільнити прокурора Дніпропетровської області

Причиною звільнення прокурора Дніпропетровської області Романа Токаря могла стати справа про Центральний міст у Дніпрі.

Про це повідомляє сайт 49000 із посиланням на джерела у Генпрокуратурі. За інформацією видання, під керівництвом Токаря розслідування щодо Центрального мосту намагалися видати як результат успішної роботи.

Експертизу бетону проводили поспіхом, і її повний текст не був представлений навіть у суді. Співробітники прокуратури також намагалися перешкодити експертам державного інституту, які хотіли взяти зразки Центрального мосту для альтернативного дослідження. В обласній прокуратурі провели декілька гучних пресконференцій. У результаті підозру вручили 71-річному Михайлу Беккеру — засновнику фірми "Маст-Буд", яка є другим підрядником ремонту. Мостобудівника з багаторічним досвідом роботи та міжнародною репутацією взяли під варту, визначивши в суді позамежну заставу в розмірі 42 млн грн. Пізніше Апеляційний суд області визнав таку суму невиправданою.

Центральний міст у Дніпрі Цензор.нет

Водночас у судах уже понад пів року триває розгляд справи першого підрядника ремонту Центрального мосту — фірми, афілійованої з депутатом міськради В'ячеславом Мішаловим.

Як пише видання, Токар, як і більшість його колег, міг намагатися уникнути так званих чисток у лавах правоохоронців. Згідно з анонімним зверненням прокурорів України до президента, побоюватися було чого, адже новий закон, по суті, передбачає ліквідацію системи старої прокуратури. Першим кроком буде жорстка система переатестації, а прокурорів зможуть звільняти навіть за анонімною інформацією — без обов'язкової перевірки.

Роман Токар

Видання зазначає, що у біографії Токаря є і багато інших плям. Уже колишнього прокурора не раз звинувачували в корупції та хабарництві. Так, дніпровський активіст Костянтин Більцан стверджує, що, ще будучи заступником прокурора Дніпропетровської області, Роман Токар отримав 100 тисяч доларів за звільнення від кримінальної відповідальності ПрАТ "Петриківський рибгосп", який у промислових масштабах добував пісок на сільськогосподарських землях. За його словами, у Токаря довгий час існував так званий прайс на відкриття кримінального переслідування за замовленням, а також інші "послуги", вартість яких визначалася впливовістю "клієнта".

Про наявність тіньового доходу Романа Токаря свідчать і розслідування громадської організації "Громадський контроль", яка знайшла в експрокурора квартиру, елітне авто і земельні ділянки в Царичанці.

Як писав OBOZREVATEL, генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення прокурора Дніпропетровської області Романа Токаря.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram