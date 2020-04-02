"Пущу по світу без штанів!" Мер Дніпра пригрозив порушникам карантину

Мер Дніпра Борис Філатов різко звернувся до порушників карантину, зокрема – до власників торгових точок, що продають контрафактний алкоголь. Спиртовмісні напої з цих точок будуть використані для виготовлення антисептиків. Про це Філатов написав на своїй сторінці в Фейсбук.

"Мерія забезпечить весь особовий склад патрульної поліції антисептиками для рук. Видача флаконів починається з цього четверга. Також за минулий тиждень з міських "наливайок" вилучили майже тисячу літрів контрафактного алкоголю. Зі спиртовмісних рідин буде виготовлений резерв антисептиків насамперед для лікарів і правоохоронців. Господарі наливайок, я ж вас, мерзоту, попереджав. Попереджав же, правда? Я не можу зловити кожного. Але кожного, кого я зловлю - пущу по світу без штанів", - різко заявив мер Дніпра.

У Дніпрі у "наливайках" вилучають контрафактний алкоголь. Він буде використаний для виробництва антисептиків для лікарів і поліцейських 34 канал

Він також пообіцяв, що міська влада почне реагувати на скарги городян з приводу гучних ремонтів, які проводять їх сусіди. І розповів, як правильно подати скаргу.

"З понеділка починаємо приймати скарги городян на гучні ремонти сусідів. За рішенням спеціальної комісії, на період карантину робота перфораторами та іншими гучними інструментами в багатоквартирних будинках заборонена. Винятком можуть бути тільки новобудови, в яких заселено менше половини квартир. Скарги приймаються офіційно – через гарячу лінію міськради. Анонімні звернення не розглядаються", - повідомив Філатов.

Мер Дніпра також розповів, що загрожує порушникам, якщо буде встановлено, що вони порушують нові обмеження.

"Принцип буде таким же, як і у випадку з гучною музикою в клубах і кафе. Тому, подавши заявку, ви маєте бути готові прийняти у себе вдома фахівців, які вимірюють рівень шуму у вашій квартирі. Звернення таке ж, як і до господарів наливайок . Я не можу зловити кожного. але кожен, кого зловлю - не ображайтеся. Хочете тихо клеїти шпалери - клейте, але якщо хочете голосно стукати - інструмент конфіскуємо", - резюмував Філатов.

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