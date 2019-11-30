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1 грудня • оновлено в 06:21
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Пропускна система та відеокамери – результати реалізації програми міського голови Філатова "Безпечна школа"

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У Дніпрі вже третій рік з ініціативи міського голови Бориса Філатова діє програма "Безпечна школа". Її головною метою є безпека вчителів і учнів у рамках освітнього процесу. Однією з перших учасниць програми стала спеціалізована школа №13, розташована на вулиці Михайла Драгоманова, 50.

"У рамках програми Бориса Філатова "Безпечна школа" у навчальному закладі № 13 встановили систему турнікетів і відеоспостереження, а також охоронну сигналізацію. Але найголовніше, що школа обладнана ще й автоматичною системою пожежогасіння. Якщо спрацює протипожежна сигналізація, всі двері у закладі відчиняться автоматично, опустяться турнікети, і люди зможуть спокійно евакуюватися", – розповів директор КП "Безпечна інноваційна освіта" Андрій Калашников.

Чотири автоматичні турнікети, доступ лише за іменними або гостьовими магнітними картками та підключені до міського Ситуаційного центру відеокамери – все це докорінно змінило шкільний уклад.

"Ми дуже вдячні тим, хто вирішив впровадити цю програму в школах, адже зміни на краще відчули одразу. Тепер наш навчальний заклад уже не перехідний двір. Хоча раніше достатньо було сказати "я до вчителя", "мені треба дитину забрати" – і заходь! На жаль, у нас так не раз крали ноутбуки. Тепер все інакше: система обмежує доступ до школи тим, кому тут не місце. Ніхто не зможе пройти всередину, доки не покаже документи, навіть органи перевірки. А батьки завжди можуть отримати гостьовий пропуск після того, як запишуться в реєстраційному журналі у чергового", – сказала директорка комунального закладу освіти "Спеціалізована школа №13" Дніпровської міської ради Тамара Завгородня.

Система фіксує, скільки відвідувач пробув у школі, а відеокамери стежать, куди він прямує. Якщо все ж таки трапляються пропажі, є можливість повернути речі власнику.

"У нас було таке, що дівчинка залишила телефон на шкільному подвір’ї, а коли повернулася, його на місці не було. Ми разом з її батьком звернулися до Ситуаційного центру. Завдяки записам з відеокамер визначили, хто взяв телефон. Потім його повернули дитині", – зазначила Тамара Завгородня.

Спеціалізована школа №13 в Дніпрі

Спеціалізована школа №13 в Дніпрі

Спеціалізована школа №13 в Дніпрі

Спеціалізована школа №13 в Дніпрі

Спеціалізована школа №13 в Дніпрі

Спеціалізована школа №13 в Дніпрі

Спеціалізована школа №13 в Дніпрі

Спеціалізована школа №13 в Дніпрі

Спеціалізована школа №13 в Дніпрі

Спеціалізована школа №13 в Дніпрі

Спеціалізована школа №13 в Дніпрі

Спеціалізована школа №13 в Дніпрі

Спеціалізована школа №13 в Дніпрі

Спеціалізована школа №13 в Дніпрі

Спеціалізована школа №13 в Дніпрі

Спеціалізована школа №13 в Дніпрі

Спеціалізована школа №13 в Дніпрі

Спеціалізована школа №13 в Дніпрі

Спеціалізована школа №13 в Дніпрі

Спеціалізована школа №13 в Дніпрі

Сьогодні вже в 30 школах Дніпра змонтовані системи безпеки, а у 24 – встановлено протипожежну сигналізацію. Усі заплановані на цей рік роботи виконані. У кількох школах монтується охоронна сигналізація, в інших – йдуть пусконалагоджувальні роботи. Пропускні картки для всіх, хто там вчиться і працює, вже готові.

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"Магнітні пропуски виготовляє місто безкоштовно. І не тільки для тих шкіл, де вже працює система безпеки. Нові картки отримують всі школярі, тому що вони тепер ще й забезпечують пільговий проїзд у громадському транспорті. Нові картки замість загублених видаватимемо на платній основі, аби ставилися до них відповідально. Але, чесно кажучи, ми ще жодного разу так не робили. Це ж діти, куди ми подінемося!" – зазначив Андрій Калашников.

КП "Безпечна інноваційна освіта" до 2022 року планує встановити такі системи в усіх школах Дніпра. Питання тільки в тому, чи зможе місто продовжити фінансування програми. У середньому на встановлення обладнання в одній школі потрібно близько мільйона гривень.

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Автор
Катерина Іванова
Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Надо же, пэрэмога прискакала. Все по примеру клятых москалей отчебучили. А ведь лет 5 назад ржали над этим.
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