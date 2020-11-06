"Пропозиція" перемогла на виборах до міськради Дніпра - "Опора"

Політична партія "Пропозиція" набрала найбільше кількість голосів виборців на виборах депутатів Дніпровської міськради і сформує найкрупнішу фракцію. Про це свідчать попередні результати виборів в Дніпрі, оприлюднені громадською мережею "Опора".

За даними "Опори", партія мера Дніпра Бориса Філатова отримала 29,1% голосів і заведе 22 депутати до міськради. Друге місце на виборах в Дніпрі зайняла "Опозиційна платформа – За життя" – у неї 17,3% голосів і фракція з 13 депутатів. Третє місце – у "Слуги народу": 11,9% голосів і дев'ять депутатів.

Також свої фракції в Дніпровській міськраді сформують політичні партії "Громадська сила" (9,8%, вісім депутатів), "Європейська солідарність" (8%, сім депутатів) і "Блок Вілкула "Українська перспектива" (6,2%, п'ять депутатів ).

В "Опорі" відзначили, що серед окремих кандидатів найбільшу кількість голосів – 3921 – отримав кандидат від "Пропозиції" Сергій Пустовий.

З 64 депутатів міськради дніпряни обрали 16 жінок і 48 чоловіків. 27 осіб вже були депутатами Дніпровської міської ради попереднього скликання. Наймолодшому депутату, Руслану Краснову ("Громадська сила") – 26 років, найстаршій, Євгенії Дитятковській ("Пропозиція) – 66 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідерство "Пропозиція" виборола і на виборах мера Дніпра. За чинного міського голову Бориса Філатова проголосувало найбільше виборців. На другому місці опинився депутат Дніпровської міськради Загід Краснов. Саме він разом з Філатовим виходить у другий тур виборів.

При цьому, за даними місцевих ЗМІ, результати суперника Філатова можуть бути завищені: окремі політики заявляли журналістам про підозри, що частина голосів їхніх виборців була "приплюсована" Краснову.