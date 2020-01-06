З Олегом Скрипкою: як дніпряни відсвяткували Різдво

У центрі Дніпра зібралися понад 5,5 тисяч людей, аби відсвяткувати Різдво. Цьогоріч новорічне містечко збільшилось: тепер воно розташувалося одразу на двох центральних площах – Героїв Майдану та Європейській.

Мерія Дніпра підготувала розважальну програму. Зокрема, 6 січня тут виступив Олег Скрипка та "Le Grand Orchestra".

Дніпрянка Олена Островська у захваті від організації свята: "Ми тут живемо і нас переповнюють прекрасні відчуття: все блискуче і святкове. Зараз дуже цікаво і весело. Дякую міській владі за організацію концерту".

Різдво у Дніпрі

Надія Прищеп також висловила захоплення. Вона зранку була у церкві, а потім приїхала до центру подивитись концерт. "Чудово, що вже ввечері є можливість відвідати такий святковий концерт. Я у захваті. Це гарні емоції та приємні враження. Дякую, що це організовано", – розповіла дніпрянка.

Різдво у Дніпрі

Серед присутніх були і фанати творчості Олега Скрипки. Так, Віталій Хобець зазначив, що разом з друзями прийшов спеціально на виступ співака.

Різдво у Дніпрі

"Так співпало, що і свято велике, і виступ улюбленого виконавця. Тут атмосфера святкова і гарний виконавець. Це все те, заради чого ми тут. Ми хотіли б, щоб такі концерти відбувалися ще", – зазначив Віталій.

Різдво у Дніпрі

Сергій разом із родиною приїхав спеціально на концерт із Нікополя. Подібні ініціативи міської влади Дніпра оцінює позитивно.

Різдво у Дніпрі

Нагадаємо, 7 січня о 19:00 розпочнеться шоу-програма "Щедрий вечір" і вертеп-мюзикл. Новорічний ярмарок у середмісті працюватиме до 13 січня.

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