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Померла після сексу: Кривий Ріг сколихнула страшна трагедія з дівчиною

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У Кривому Розі Дніпропетровської області в середу, 7 серпня, за дивних обставин померла 17-річна дівчина.

Про це повідомляє місцеве видання "Перший міський". Відзначається, що смерть настала через деякий час після статевого акту.

Так, у поліцію близько 14:30 надійшло повідомлення про трагедію. Правоохоронці виїхали на місце події і з'ясували, що інцидент трапився в одному з будинків по вулиці Маршака у мікрорайоні Даманський.

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У Кривому Розі дівчина померла після сексу

У Кривому Розі дівчина померла після сексу

Молода пара відпочивала в квартирі і близько 12 години у них відбувся статевий акт. Через дві години дівчині стало погано і вона раптово перестала подавати ознаки життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві померла 20-річна дівчина, яка впала в кому в кріслі у стоматолога.

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Місце
Україна Кривий Ріг
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