Політтехнологи заявили про цькування їхнього колеги за роботу з Філатовим

Ряд відомих політтехнологів вимагають у влади припинити політичні репресії проти їхнього колеги Дмитра Касьянова. Через роботу з одним з лідерів політичної партії "Пропозиція" Касьянова звинуватили у створенні злочинного угрупування, а силовики прийшли з обшуками до нього та його родичів. Про це йдеться у відкритому листі українських політтехнологів до представників української влади, політиків та журналістів, опублікованому на Facebook відомого політтехнолога Сергія Гайдая.

Підписанти листа наголошують: попри упереджене ставлення суспільства до політтехнологів, відповідальність за вибір влади лежить на самих виборцях. Саме вони голосують за токсичних політиків, за тих, хто прийшовши до влади, порушує закон. І демонізація політологів - не що інше, як спроба суспільства перекласти свою відповідальність на когось іншого.

"Насправді сутність нашої професії в тому, щоб налагодити ефективний і переконливий діалог між політиками та виборцями. Навчити політиків соціальної відповідальності. Ба більше, ми своєю роботою підтримуємо у нашій країні те, що часом замінює українським громадянам відсутність справжньої демократії - політичну конкуренцію і принцип змінюваності влади. Якщо у країні є свобода вибору - є робота для нас, політтехнологів", - сказано у зверненні.

В силу особливостей професії, наголошують автори звернення, політтехнологи опиняються в епіцентрі передвиборчої боротьби, яка далеко не завжди вирізняється чистотою методів ведення боротьби між опонентами. Однак раніше у виборчій "війні" існували неписані правила, яких дотримувалися всі учасники політичних процесів в Україні.

"Під час виборів для політиків є неписане правило: не чіпати журналістів, адвокатів і політтехнологів. Адже вони виконують свою роботу. І ця робота затребувана і політиками, і суспільством. І коли учасники виборів починають переступати червоні лінії, чинити тиск на представників нашої професії - це ознака втрати у них почуття самозбереження. Сьогодні ви розправилися зі штабом конкурента - завтра прийдуть до вас і до ваших штабістів. Сьогодні ви не дотримується правил чесного поєдинку і конкуренції - завтра ніхто не буде дотримуватися їх щодо вас", - йдеться у зверненні.

Однак напередодні місцевих виборів, які мають відбутися в Україні цієї осені, це неписане правило було грубо порушене.

"Чи не вперше за всю історію виборів в Україні влада дозволила силовикам відкрито пресингувати нашого колегу Дмитра Касьянова. Зараз він консультує мера Дніпра Бориса Філатова і через це потрапив під пресинг на замовлення його політичних конкурентів. За нашою інформацією, у місцевому управлінні СБУ намагаються звинуватити Касьянова у створенні злочинного угруповання. У зв'язку з цим силовики зробили спроби обшукати квартири Дмитра і його родичів в різних містах України, далеких від Дніпра", - розповіли підписанти звернення.

Професійна спільнота наголошує на абсурдності звинувачень на адресу колеги - і закликає не переходити "червоних ліній" у гонитві за владою.

"Ми чудово розуміємо, що ці звинувачення на адресу Дмитра смішні і безглузді. Вважаємо, що це нахабна і цинічна спроба у такий ниций спосіб вплинути на перебіг виборчої кампанії Бориса Філатова. Як учасники професійної спільноти політичних технологів і консультантів ми хочемо нагадати президенту Володимиру Зеленському, представникам правоохоронних органів, що негласних правил завжди потрібно дотримуватися. Інакше хтось може раптово перестати дотримуватися їх стосовно вас", - сказано у зверненні.

"Ми підтримуємо нашого колегу Дмитра Касьянова і категорично засуджуємо подібні методи політичної боротьби, вважаємо їх підлими, мерзенними і неприпустимими. Просимо вище керівництво країни і журналістів звернути увагу на цей випадок і дати свою оцінку подіям", - закликали підписанти листа.

Наразі під відкритим зверненням підписалося 29 відомих політичних експертів та політтехнологів України, серед яких - Сергій Гайдай, Ігор Рейтерович, Віктор Таран, Олександр Кочетков, Олексій Голобуцький, Кирило Сазонов, Олександра Решмеділова та інші. І кількість підписантів продовжує зростати.