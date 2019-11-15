"Зміни приносять нові можливості": директор департаменту екології ДніпроОДА подав у відставку

Директор Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації Руслан Стрілець подав у відставку.

Як він повідомив на своїй сторінці в Facebook, тепер його чекає інша робота.

Директор департаменту екології ДніпроОДА подав у відставку

"5 років роботи в Департаменті екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА – це 5 років розвитку, 5 років драйву, 5 років професійного зростання, 5 років нових проектів, які спочатку виглядали як недосяжна фантазія, а потім ставали маркерами на візитній картці", – написав Стрілець.

Він зазначив, що новий губернатор Дніпропетровської області Олександр Бондаренко підтримав рішення чиновника та підписав розпорядження про звільнення:

"Відпочити не вийде. Уже з наступного тижня починаю роботу в команді Олексія Оржеля в МінЕкоЕнерго. Для мене це нові виклики, нові цілі та можливість масштабувати отриманий досвід", – написав чиновник.

Стрілець також висловив слова подяки своїй команді:

"Для мене важливіше подякувати всім разом і кожного окремо, хто був поруч і кожен день працював на результат: Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА, Дніпропетровську обласну державну адміністрацію, Дніпропетровську обласну раду та багатьох інших. Окрема подяка всім представникам громадськості за спільну роботу і конструктивну критику. Будь-які зміни приносять нові можливості", – додав чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сесії обласної ради депутати обрали нового голову після відставки Гліба Пригунова. Ним став Святослав Олійник.

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