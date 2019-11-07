Зеленський звільнив начальника СБУ в Дніпропетровській області

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області Андрія Олійника.

Про кадрове рішення стало відомо в середу, 7 листопада. Відповідний указ під номером 820 був опублікований на сайті Президента.

Зеленський звільнив начальника СБУ Дніпропетровщини delo.ua

"Звільнити Олійника Андрія Федоровича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області", – сказано в тексті указу.

Причини звільнення в документі не вказані.

Олійник обіймав посаду начальника Управління СБУ в Дніпропетровській області з 15 червня 2018 року.

Також Зеленський підписав накази про призначення нових начальників управлінь СБУ в Херсонській, Тернопільській, Полтавській, Івано-Франківській, Волинській та Вінницькій областях.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у вівторок, 5 листопада, Гліб Пригунов заявив про свою відставку з посади голови Дніпропетровської обласної ради. Він зазначив, що одна з причин відходу з поста голови – спроби депутатів облради підлаштуватися під всеукраїнську політичну картину за підтримки "попередників".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!