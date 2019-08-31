Зеленський провів жорстку кадрову чистку на Дніпропетровщині

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення 16 голів райдержадміністрацій в Дніпропетровській області.

Розпорядження були оприлюднені 30 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський звільнив 16 голів РДА Інтерфакс

Як повідомляється, глави РДА були звільнені через закінчення терміну повноважень президента.

Також на сайті глави держави оприлюднено розпорядження про поновлення на посаді голови Кагарлицької районної державної адміністрації Київської області Віктора Коляди.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Зеленський дасть відстрочку "євробляхерам". Президент України запропонував відстрочити штрафи на 90 днів. Проект рішення переданий в Раду і спрямований на розгляд її керівництва.

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