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30 жовтня • оновлено в 10:02
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Зеленський протестував відремонтовану за 68 днів трасу Запоріжжя - Маріуполь

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Президент України Володимир Зеленський проїхав на машині по трасі Запоріжжя – Маріуполь Н-08, 130-кілометрова ділянка якої була капітально відремонтована в рекордні для країни строки – 68 днів.

Відео про поїздку опублікувала пресслужба Офісу президента в Facebook.

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Разом з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком президент прямував на Економічний форум в Маріуполі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Цензор.Нет

"Ми вас вітаємо від нашої команди, молодої та потужної. Наскільки мені відомо дорога була побудована в 60-х роках ще за радянських часів, а потім її ремонтували вже в 90-х. Вона була більш-менш нормально зроблена і майже через 30 років відремонтували цю дорогу. Ми вдячні кожному, і нашому уряду, і нашим робітникам, які встигли укластися в терміни. За три місяці побудовано близько 130 км, вся дорога 200 км. 70 км цієї дороги будували три роки. Ну якщо всі дороги ми будемо так будувати, то ми встигнемо за чотири з половиною роки побудувати найважливіші траси нашої країни та об'єднаємо не тільки всіх людей, але й інфраструктуру ", - сказав Зеленський.

За словами Гончарука, на ремонт траси Запоріжжя-Маріуполь було залучено близько 600 одиниць техніки та понад 1 тис. осіб.

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"Пам'ятаєте, коли ми говорили про форум в Маріуполі, ми не знали, як будемо добиратися сюди. Багато хто не вірив, що за три місяці це можливо. Ця дорога хороший приклад, як потрібно працювати. Готуємося, щоб в березні почати ремонт інших доріг" , - заявив прем'єр-міністр.

Як повідомлялося раніше, радник прем'єр-міністра Юрій Голик в липні 2019 року на нараді при президенті, присвяченій дорожній галузі, анонсував ремонт траси, який не повинен зайняти більше трьох місяців.

"Дорожня галузь потребує серйозних реформ, але вже зараз ми показали, що дороги можна будувати не тільки якісно, але і швидко, тоді як довгі десятиліття ми мали практику неефективних ямкових ремонтів і ремонтів доріг ділянками. Дороги потрібно і можна робити від початку і до кінця, і команда президента це довела ", - заявив Голик.

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Особи
Володимир Зеленський Юрій Голик
Місце
Україна Дніпро
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