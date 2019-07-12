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Зеленський приземлився в Дніпрі: перші фото та відео

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12 липня близько 10:30 президент України Володимир Зеленський приземлився в аеропорту Дніпропетровськ.

Він приїхав в місто в рамках робочої поїздки. Про це повідомляє OBOZREVATEL з місця події (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

В аеропорту Зеленському показали три варіанти реконструкції міжнародного аеропорту Дніпропетровськ.

Зеленський прилетів в Дніпро

Зеленський прилетів в Дніпро

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Зеленському показали варіанти реконструкції аеропорту

Зеленському показали варіанти реконструкції аеропорту

У заході брали участь мер Дніпра Борис Філатов і голва Дніпропетровської обласної ради Гліб Прігунов.

Президента зустрічала місцева влада

Президента зустрічала місцева влада

Далі глава держави вирушив подивитися хід ремонту Центрального мосту.

Володимир Зеленський в Дніпрі

Володимир Зеленський в Дніпрі

аеропорт Дніпропетровськ

аеропорт Дніпропетровськ

Володимир Зеленський в Дніпрі

Володимир Зеленський в Дніпрі

Журналісти в очікуванні президента

Журналісти в очікуванні президента

Варіанти реконструкції аеропорту Дніпропетровськ

Варіанти реконструкції аеропорту Дніпропетровськ

Варіанти реконструкції аеропорту Дніпропетровськ

Варіанти реконструкції аеропорту Дніпропетровськ

Варіанти реконструкції аеропорту Дніпропетровськ

Варіанти реконструкції аеропорту Дніпропетровськ

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський їде в Дніпро: з'явилися перші деталі.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Дніпро
Теги
президент Дніпро Володимир Зеленський
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