Зеленський приземлився в Дніпрі: перші фото та відео

12 липня близько 10:30 президент України Володимир Зеленський приземлився в аеропорту Дніпропетровськ.
Він приїхав в місто в рамках робочої поїздки. Про це повідомляє OBOZREVATEL з місця події (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).
В аеропорту Зеленському показали три варіанти реконструкції міжнародного аеропорту Дніпропетровськ.
Зеленський прилетів в Дніпро
Зеленському показали варіанти реконструкції аеропорту
У заході брали участь мер Дніпра Борис Філатов і голва Дніпропетровської обласної ради Гліб Прігунов.
Президента зустрічала місцева влада
Далі глава держави вирушив подивитися хід ремонту Центрального мосту.
Володимир Зеленський в Дніпрі
аеропорт Дніпропетровськ
Володимир Зеленський в Дніпрі
Журналісти в очікуванні президента
Варіанти реконструкції аеропорту Дніпропетровськ
Варіанти реконструкції аеропорту Дніпропетровськ
Варіанти реконструкції аеропорту Дніпропетровськ
Президент України Володимир Зеленський
Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський їде в Дніпро: з'явилися перші деталі.
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