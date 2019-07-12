Зеленський приземлився в Дніпрі: перші фото та відео

12 липня близько 10:30 президент України Володимир Зеленський приземлився в аеропорту Дніпропетровськ.

Він приїхав в місто в рамках робочої поїздки. Про це повідомляє OBOZREVATEL з місця події (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

В аеропорту Зеленському показали три варіанти реконструкції міжнародного аеропорту Дніпропетровськ.

Зеленський прилетів в Дніпро

Новини Дніпро вперше відвідає президент Зеленський

Зеленському показали варіанти реконструкції аеропорту

У заході брали участь мер Дніпра Борис Філатов і голва Дніпропетровської обласної ради Гліб Прігунов.

Президента зустрічала місцева влада

Далі глава держави вирушив подивитися хід ремонту Центрального мосту.

Володимир Зеленський в Дніпрі

аеропорт Дніпропетровськ

Володимир Зеленський в Дніпрі

Журналісти в очікуванні президента

Варіанти реконструкції аеропорту Дніпропетровськ

Варіанти реконструкції аеропорту Дніпропетровськ

Варіанти реконструкції аеропорту Дніпропетровськ

Президент України Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський їде в Дніпро: з'явилися перші деталі.

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