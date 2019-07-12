Зеленський назвав Філатова прикладом для всіх мерів України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міський голова Дніпра Борис Філатов є прикладом для мерів всіх міст країни щодо виконання великих інфраструктурних проєктів.

Так, Зеленський підкреслив, що реконструкція у Дніпрі виконується тільки за рахунок міського бюджету, її загальна вартість склала 399 млн грн, пише "Горсовет".

Глава держави додав, що для України цей випадок безпрецедентний: раніше такі роботи, якщо і проводили, то тільки за рахунок дотацій з центрального бюджету.

Філатов і Зеленський "Горсовет"

"Міський голова повинен мати сильну політичну волю для того, щоб почати такий масштабний проєкт з реконструкції без допомоги держави. Це приклад для всіх міст України, як використовувати муніципальний ресурс на благо всієї громади", – сказав президент.

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