Зеленський їде в Дніпро: з'явилися перші деталі

Завтра, 12 липня, в Дніпро приїде президент України Володимир Зеленський.

Цю інформацію підтвердили журналісту OBOZREVATEL в Дніпропетровській обласній адміністрації.

На даний момент точно не відомо, що буде робити Зеленський в Дніпрі. Пресслужба Дніпропетровської ОДА не володіє такою інформацією.

Як розповіли там, президент збирається відвідати Новий (Центральний) міст. За попередньою інформацією, Зеленський також розповість про варіанти реконструкції аеропорту "Дніпропетровськ".

У Дніпро їде президент Comments.UA

У мережі дніпряни припустили, що завтра президент представить нового голову обласної адміністрації.

"Там нова адміністрація президента. Вони дуже сильно не поспішають. Ми теж чекаємо інформацію про призначення нового голови і хотіли б, щоб це швидше сталося. Але нам такого не говорили", - відзначили в ДніпроОДА.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв. що Дніпро вперше відвідає президент Зеленський.

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