Заступник мера Дніпра зустрівся зі слухачами "Університету третього віку"

У Дніпрі слухачі "Університету третього віку" у форматі прямого діалогу з владою зустрілися із заступником міського голови, директором департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради Андрієм Бабським.

"Під час відкритого діалогу дніпрян цікавили різні питання, починаючи від роботи сімейних лікарів і закінчуючи функціонуванням стаціонарів. Подібні зустрічі цікаві та корисні, бо розмова напряму відкриває більше можливостей для вирішення існуючих проблем. Ми намагаємося відповісти на всі питання одразу. Коли виникають моменти, які потребують більш детального вивчення, ми збираємо контакти та потім у зручній формі надаємо відповідь. Дніпровська міська рада відкрита до спілкування і не тільки на подібних зустрічах. Також у нас в департаменті існують гарячі лінії, що працюють цілодобово. Окрім цього, дізнатися інформацію про нас можна через групу у Facebook та Telegram", – розповів Андрій Бабський.

Зустріч зі слухачами "Університету третього віку" у Дніпрі

Слухачі "Університету третього віку" задоволені, що відбуваються зустрічі, на яких представники міської ради відкриті до спілкування з ними.

"Хочу подякувати керівництву міста за організацію подібних зустрічей. Це дуже важливо для нас. Ми отримуємо не тільки інформацію про ситуацію в місті, а також маємо можливість розповісти про свої проблеми та надати свої пропозиції для покращення існуючої ситуації", – розповіла Людмила Овчаренко.

Зустріч зі слухачами "Університету третього віку" у Дніпрі

Галина Панченко зазначила, що місто за останні п’ять років під керівництвом Бориса Філатова стало кращим: "Зустрічі у форматі відкритого діалогу дуже багато для нас значать. Слухаючи Андрія Бабського, я дізналася, наскільки багато всього робиться для покращення ситуації в медицині Дніпра".

Лариса Ольхова також додала, що подібні зустрічі є важливими та перспективними: "На них можна поставити конкретні питання представникам міської влади та отримати на них відповіді. Хотілося, щоб подібних зустрічей було більше. Тоді буде можливість обговорити якнайбільше питань. Це особливо актуально в умовах карантину, коли особисто на прийом не має можливості потрапити".

Заступник мера Дніпра Андрій Бабський

Після зустрічі представники департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради зібрали усі питання та контакти на опрацювання. Відповідь слухачі "Університету третього віку" отримають у зручному для них форматі.