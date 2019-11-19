"Заради дітей це все", – радник прем'єра Юрій Голик про масштабне будівництво і реконструкції шкіл, садочків і стадіонів в Україні

Після старту програми уряду будівництва та реконструкції 100 шкіл, 100 садочків і 100 стадіонів по всій території України, в Facebook стали з'являтися коментарі від людей, які доводять, що зі школами в країні проблем немає, а стадіони в сільській місцевості взагалі зло.

Радник прем'єра Юрій Голик нагадав українцям, що в сільській місцевості та містах обласного значення проживає 70% населення країни, повідомляє Koma.life.

facebook.com/y.golyk

Він на конкретних прикладах, де вже цей проект був реалізований, наочно показав в чому різниця між звичайними школами і школами після класної реконструкції. Він також показав сучасні стадіони, які були побудовані в Дніпропетровській області за останній час.

"Категорія потрібно/не потрібно відносно шкіл, садочків і стадіонів, це в принципі не предмет обговорення" експертів "в політиці, футболі, кулінарії, музики і стратегіях розвитку одночасно.

Доцільність будівництва та реконструкції шкіл, садочків і стадіонів визначається виключно через consumer experience (споживчий досвід, - ред.) Тих, хто ними буде користуватися – дітей. Тому що заради них це все", – резюмував Юрій Голик.

Більше про те, що було зроблено в Дніпропетровській області з 2014 по 2019 роки Юрій Голик описав у своїй книзі "Нескінченність не для слабаків. Книга про менеджерах, хакнувших систему держуправління".

У ці роки він був радником губернатора Дніпропетровської області Валентина Резніченко та курирував будівництво і розвиток інфраструктурних проектів, починаючи від якісних доріг і закінчуючи масштабним будівництвом шкіл, дитячих садків, спортивних об'єктів, котелень на альтернативному паливі та багато чого іншого.

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