Законопроект 2234 дозволить дорожньо-будівельній галузі працювати прозоро, – Юрій Голик

Радник прем'єр-міністра України Юрій Голик розповів про сьогоднішнє ціноутворення в будівництві, зокрема, в дорожньому будівництві. І просить українців вплинути на народних депутатів, щоб вони підтримали Законопроект 2234, який дасть можливість вперше за 28 років дорожньо-будівельній галузі працювати прозоро і стати локомотивом економіки країни.

Він навів приклад, як в Україні досі діє "совковий підхід" в контролі за компаніями, які виграють державні тендери на будівництво, повідомляє Кoma.life.

facebook.com/y.golyk

Зараз в країні приватна компанія, яка виграла тендер, наприклад, на будівництво сучасної лікарні, стадіону або ремонт траси державного значення, не може по документам платити своїм співробітникам стільки, скільки вона їм платить насправді. Тому, що зарплата будівельників в конкретній області встановлюється рішенням сесії Обласної Ради відповідної області, розрахованої за спеціальною формулою на основі наказу Мінрегіону.

Також під час приймання робіт і закриття актів виконаних робіт, держава просить приватні компанії підтвердити виконані обсяги робіт первинною документацією і показати скільки і кому виплачено зарплати, по чому куплений цегла або асфальт, скільки і яких механізмів, якої саме марки працювало на об'єкті, та на скільки їх кількість відповідає розрахованим і зазначеним у проекті, минулому держ. експертизу.

Все це за словами радника призводить до того, що будь-яка компанія, яка виграла торги на будівництво/ремонт будь-чого, спочатку розуміє, що доведеться "петляти" і вести подвійний облік.

"Один, як є насправді – так званий внутрішній управлінський облік. І другий, як держава хоче щоб було – по суті красиві картинки в чистому вигляді, необхідні, щоб держава прийняла роботи і заплатила за них гроші", – пише Юрій Голик в Facebook.

Радник повідомив, що зараз встановлена державою зарплата будівельників в Хмельницькій області – 6 000 грн, у Київській 14 000 грн, а в Дніпропетровській – трохи вище 15 000 грн, тому що під час його роботи в ОДА вони привели норми по зарплатах максимально у відповідність з ринком.

"На щастя, знайшлися в нашій країні люди, готові цей маразм поміняти. Поміняти на європейські норми і прозорість. Тим більше, що за всіма проектами МФО (міжнародних фінансових організацій) саме такий підхід у нас в країні успішно вже працює. Багато років. На кілька мільярдів гривень на рік.

Законопроект 2234. Приводить систему ціноутворення в дорожньому будівництві до європейських норм і примножує на нуль всіх здирників, правоохоронців, популістів і "розслідувачів".

Законопроект 2234. Вбиває причини корупції, замість так улюбленого багатьма підходу героїчної боротьби з її наслідками.

Будь ласка, наберіть вашого народного депутата або напишіть йому. Примусьте його підтримати Законопроект 2234. Дайте можливість вперше за 28 років дорожньо-будівельної галузі працювати прозоро і стати локомотивом економіки країни ", – пише Юрій Голик.

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