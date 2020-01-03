"Загрожує українцям": нардеп з Дніпра Бужанський вибухнув жахачками про Бандеру

Народний депутат України з Дніпра, член фракції "Слуга народу" Максим Бужанський вважає ідеологію українського націоналізму, ключовою фігурою якого є Степан Бандера, печерною, а самого політичного діяча - небезпечним для українців.

Нардеп переконаний, що побудова сильної, незалежної держави має базуватися не на вічній боротьбі за свободу, яка і так є у всіх українців за замовчуванням, а на власному розвитку і орієнтованості на цивілізоване життя. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Нардеп з Дніпра вибухнув жахачками про Бандеру Колаж

"Ні, покійний Бандера вже нічим не загрожує євреям. По-перше, тому що покійний. По-друге, руки короткі. Вже нічим не загрожує росіянам і полякам, з тієї ж причини. Він загрожує українцям. Вся його ідеологія - печерний навіть для першої половини 20 століття метод боротьби з ворогами. Нескінченними ворогами, які є, а якщо їх немає, необхідно їх придумати. Бо не для ворогів у нього немає ніяких рецептів", - поділився Бужанський.

Бандерівська ідеологія, на думку "Слуги народу" Бужанського, повинна залишитися в минулому, а українському народові варто було б звернути увагу на держави, які досягли успіху в своєму розвитку та здатні поділитися досвідом з іншими.

"У сучасному світі держави розвиваються. Обмінюються ідеями, технологіями, беруть один у одного краще для власного розвитку. Можна в житті не бачити японців або ізраїльтян, поняття не мати, як відрізнити американця від німця, і на кожному кроці користуватися речами, які вони придумали. Розумними, красивими, зручними, корисними, елегантними і технологічними. І протиставити цьому факели можна тільки одним чином. Назавжди замкнувшись в їх парадигмі, прирікши себе на вічну боротьбу, без будь-яких, до речі, шансів на перемогу, бо вона в такому розрізі взагалі неможлива", - заявив Бужанський.

На думку нардепа, фокусування уваги на власне благополуччя здатне принести набагато більше користі, ніж нескінченна ворожнеча і безглузді демонстрації.

"Ми можемо просто жити. Жити, нічого нікому не доводячи, бо в цьому, перш за все, і є свобода. А можемо загнати багатющу країну в Руїну, і знову привести її до первозданного вигляду. Дике Поле, банди, різанина. Навіщо?" - написав нардеп.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що український режисер, колишній в'язень в Росії Олег Сенцов побажав усім українцям перемоги в Новому році, а також привітав з днем народження лідера ОУН Степана Бандеру, якому 1 січня виповнилося б 111 років.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся