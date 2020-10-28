Загіда Краснова підозрюють у тому, що він украв перемогу в партій Шарія і Тимошекно в Дніпрі

У Дніпрі відразу кілька партій звинувачують політика з кримінальним минулим Загіда Краснова в махінаціях, через які дві політсили не проходять до місцевої ради.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє видання "Наше місто". Зазначається, що вкрай серйозні претензії Загіду Краснову вже висувають у партії Анатолія Шарія, а також місцевій "Батьківщині".

Люди Краснова розгорнули підкуп виборців і фальсифікації по всьому місті, водночас більшість махінацій були влаштовані в АНД районі Дніпра, який Краснов давно вважає своєю вотчиною. Тут, як зазначають очевидці, фальсифікації на користь Краснова і його політсили мали і наймасовіший, і найрізноманітніший характер.

У підсумку через махінації Загіда Краснова вкрадено голоси в партії Юлії Тимошенко і Анатолія Шарія, представники яких можуть не пройти до міськради Дніпра.

Як повідомлялося раніше, напередодні виборів люди Краснова розгорнули масовий підкуп виборців: роздавали продуктові набори з інструкціями, як голосувати за Краснова і його партію. Також у Загіда Краснова влаштували "сітку": відкрито скуповували голоси на користь Краснова та його партії просто через соцмережі.