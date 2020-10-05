Загід Краснов оприлюднив фейкові рейтинги на свою користь, – політолог

Кандидат на посаду мера Дніпра Загід Краснов (партія "Громадська сила") поширює фейкові рейтинги, в яких називає себе головним конкурентом чинного мера Бориса Філатова.

Про це на пресконференції у пресцентрі "Інтерфакс-Україна" заявив політолог Ігор Рейтерович. Зазначається, що дані, за якими Краснов має 20-25%, сильно відрізняються від тих, які публікує велика п’ятірка соціологічних компаній.

"Ця людина уславилася тим, що від його імені опубліковано кілька соцопитувань, де йому намалювали рейтинги на рівні 20-25%. І говорили, що він ледь не є основним конкурентом Бориса Філатова. Але проблема полягає в тому, що ці дані сильно відрізняються від даних, які публікує велика п’ятірка наших соціологічних компаній, до діяльності яких якраз немає жодних претензій", – зауважив Рейтерович.

Водночас він назвав соціологічну групу "Рейтинг", Центр Разумкова, SOCIS, Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" тощо.

"У реальності ситуація зовсім інша. Згідно з усіма останніми соціальними дослідженнями, особистий рейтинг Краснова – на рівні 7-8%, популярність його політичної партії "Громадська сила" коливається на рівні 2-4%", – наголосив політолог.

За останніми даними досліджень Міжнародного республіканського інституту, на місцевих виборах абсолютним лідером є Борис Філатов (партія "Пропозиція"). Другим упевнено йде Олександр Вілкул (партія "Блок Вілкула "Українська перспектива"). На третє місце неочікувано вийшов кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Сергій Нікітін. Тетяна Ричкова від "Європейської солідарності" та Сергій Риженко від "Слуги народу" борються за 5-те місце, змагаючись за один і той самий електорат.