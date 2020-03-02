За рік в Україні буде побудовано 250 шкіл - координатор "Великого будівництва" Голик

У межах проекту "Велике будівництво", який серед іншого передбачає будівництво за рік в Україні 100 шкіл, насправді буде здано набагато більше навчальних закладів. Очікується, що до кінця року буде закінчено будівництво близько 250 шкіл.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" повідомив координатор національної програми "Велике будівництво" Юрій Голик.

Він пояснив, що до цієї цифри увійшли школи, будівництво яких було розпочате декілька років тому, але досі не завершене.

"По всій країні історія про те, що об'єкти будуються по 2-3 роки. Сенс першого року "Великого будівництва" – пофіксити ці об'єкти. Їх насправді дуже багато. Ми пообіцяли 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів, але насправді буде в кожній області їх закінчено більше. Тільки шкіл по всій Україні буде близько 250", – розповів Голик.

Юрій Голик

За його словами, чим довше будується такий об'єкт, тим дорожче це обходиться державі. "І тим складніше людям зрозуміти, чим влада займається. Вони ж бачать, що одна школа будується три роки, а вона повинна будуватися рік", – підкреслив Голик.

Координатор "Великого будівництва" також нагадав, що востаннє масове будівництво шкіл в Україні відбувалося ще у 80-их роках.

Нагадаємо, з початку 2020 року в Україні стартував проект "Велике будівництво", ініційований Президентом Володимиром Зеленським. Під "Великим будівництвом" мається на увазі будівництво в усіх регіонах України сотень шкіл, дитсадків, стадіонів, а також капітальний ремонт і будівництво тисяч кілометрів доріг.

Будівництво інфраструктурних об'єктів курує Юрій Голик. Він також є радником голови Укравтодору. Нещодавно Голик повідомляв, що підхід до ремонтних і будівельних дорожніх робіт повинен кардинально зміниться. Дороги більше не будуть ремонтуватися частково, проекти будуть виконуватися повністю і, по можливості, протягом року.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!