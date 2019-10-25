Юрій Голік вважає, що нормальний діалог головне для продовження децентралізації

У Кабінеті міністрів України відбулася зустріч Асоціації міст України з главою уряду Олексієм Гончаруком.

На ній обговорили питання початку та проходження опалювального сезону, залучення іноземних інвестицій в регіони і розподілу субвенцій. Також говорили про проблеми, з якими доводиться стикатися міським головам, повідомляє пресслужба КМУ.

"Від ефективної співпраці уряду і місцевих органів влади залежить якість життя українців. Для людини не має значення, з якої кишені будуть профінансовані вирішення їхніх проблем. Ми з вами в одному човні і повинні разом вирішувати проблеми людей", – сказав Олексій Гончарук.

Юрій Голик

І додав, що Уряд відкритий до співпраці, а наради з представниками територіальних громад будуть проводитися постійно.

"Реформа децентралізації точно буде тривати! І в її рамках громади отримають більше повноважень", – підкреслив прем'єр-міністр.

Радник прем'єр-міністра Юрій Голік вважає, що неможливо за одну зустріч вирішити всі питання, але децентралізація буде продовжена.

"Повноважень, як і ресурсів та відповідальності, у місцевого самоврядування ставатиме більше. Неефективні структури і освіти будуть оптимізуватися. Головне, буде нормальний діалог, в якому все чують один одного", – написав Юрій Голік в Facebook.

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