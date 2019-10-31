Юрій Голик: Укравтодор може і повинен працювати швидко і якісно

Радник прем'єр-міністра Юрій Голік впевнений, що ремонт траси Запоріжжя – Маріуполь в рекордні терміни – хороший приклад того, як можна і потрібно швидко і якісно будувати нову інфраструктуру, особливо, на Донбасі. Про це він написав у своєму блозі на Цензор.Нет.

Голик нагадав, що 19 липня відбулася нарада в Офісі президента, на якому Володимир Зеленський поставив питання про те, що потрібно зробити, щоб дороги в Україні з'явилися. Пілотним проєктом була обрана траса Запоріжжя - Маріуполь, по якій була поставлена задача добудувати її всю рівно за 90 днів.

"По суті, на прикладі цієї траси ми повинні були дати відповідь на практичне питання: як держава повинна будувати дороги швидко і якісно, а не зображати режим" черепаха ", - пише Голик.

Юрій Голик

Ця траса була побудована в 60-х роках минулого століття. З 2016-му році було розпочато її ремонт. За три роки було відремонтовано 70 кілометрів. Ще 130 кілометрів цієї траси планували ремонтувати ще три роки.

"Задумайтеся. 200 кілометрів за 6 років. За 33,5 кілометра в рік. Щороку проєкти, експертизи, окремі торги, переможці, АМКУ, суди, договору і дика неефективність у використанні потужностей. Як наслідок - зростання витрат, середньої ціни за 1 кілометр і ціни за трасу, - зазначив радник прем'єра. - Але ... Донбас. Луганська і Донецька області. Моя Батьківщина. Я завжди був упевнений, що для повернення Донбасу важливо показати кожній людині, яка виїжджає з тимчасово окупованих територій, Нову Україну. Україна з рівними ідеальними дорогами і нової круто й інфраструктурою. Показати різницю між деградацією там і розвитком і майбутньому тут".

Такий швидкий ремонт траси Запоріжжя – Маріуполь став можливим завдяки скоординованій роботі між міністерствами і підрядниками - Автомагістраль-Південь, Онур, Альтком, Славдорстрой, які вивели на трасу більше 600 одиниць техніки та 1000 робітників. Все асфальтні роботи були завершені за 68 днів.

"Укравтодор може і повинен працювати швидко і якісно. Але цього мало. Упевнений, що і Донецька, і Луганська області, як і вся Україна в цілому, повинні перетворитися в одну велику будівельний майданчик. Будівельний майданчик нової інфраструктури", - упевнений Голик.

Нагадаємо, 29 жовтня по відремонтованій трасі проїхав президент Зеленський і глава уряду Олексій Гончарук.

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