Юрій Голик розповів, що дасть капіталізація доріг замість крадіжок "ущербних політиків"

Капіталізація хороших доріг відкриває набагато кращі перспективи, ніж настільки зрозуміле "ущербним професійним політикам" злодійство на їх ремонті і обслуговуванні.

Таке переконання у своєму блозі на Цензор.Нет висловив радник прем'єр-міністра України Юрій Голик. "Дороги – це одне з ключових, що зараз потрібно країні. Це виклик, з яким ми повинні впоратися", – зазначив радник прем'єра.

За його словами, дуже добре важливість хороших доріг видно на свіжому прикладі – ремонті траси Запоріжжя - Маріуполь, який нова влада взялася закінчити за три місяці, а не три роки, як планувалося раніше.

Юрій Голик

Голик описав основні причини, чому побудувати хороші дороги – стратегічне завдання для країни. Зокрема, більш ефективним стане бізнес. "Швидкість і якість перевезення, швидкість обороту товарів і грошей, зменшення амортизації транспорту і псування товару, зниження собівартості перевезень – це все підвищує ефективність бізнесу, особливо орієнтованого на перевезення", – пише він.

Також, переконаний Голик, з хорошими дорогами інвестиції будуть розподілятися по країні рівномірно. Імпульс для розвитку отримають сільські території та маленькі міста. Внутрішній туризм охопить всю країну і не буде настільки прив'язаний до потягів і літаків, як зараз.

"Транспортна галузь збільшується в обсягах і ефективності. А це вже – сотні тисяч робочих місць. Всі суміжні галузі теж ростуть. І це додатковий стимул для всієї економіки", – додав Голик.

Україна займає 132 місце в світі за рівнем розвитку автомобільних доріг. 39% автомобільних доріг державного значення не відповідають вимогам за міцністю, а 51% – за рівності. Крім того, понад 9 600 мостів за технічними параметрами не відповідають вимогам сучасних норм і фактичному навантаженню, 1 923 моста потребують термінового ремонту, а 86 мостів перебувають в аварійному непрацездатному стані.

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