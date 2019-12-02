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2 грудня • оновлено в 22:19
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Максим П'яточкін

Юрій Голик презентував книгу про роботу Дніпропетровської ОДА часів Валентина Резніченко

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Юрій Голик, колишній радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації у 2015-2019 роках Валентина Резніченко, презентував свою книгу "Нескінченність не для слабаків".

Книга розповідає про роботу команди Резніченко, яка стала найуспішнішою регіональної командою в Україні за всі роки Незалежності.

Юрій Голик презентував книгу про роботу Дніпропетровської ОДА

Юрій Голик презентував книгу про роботу Дніпропетровської ОДА

"Не секрет, що команда Резніченко зробила більше, ніж будь-яка інша область країни. Без перебільшення ми були найуспішнішими регіональними державними менеджерами. Тому ми вирішили, що зобов'язані поділитися нашим досвідом – це повинно допомогти всім, хто хоче давати фізично відчутний результат. Тепер кожен чиновник може прочитати цю книгу і зрозуміти, що робити і як робити", - сказав Голік під час презентації.

Нагадаємо, що за чотири роки команда Резніченко реалізувала близько 2000 інфраструктурних проєктів, серед яких десятки та сотні відремонтованих доріг Дніпропетровщини, шкіл, дитячих садків, спортивних комплексів і стадіонів, відвідав і цілий ряд екологічних і енергетичних проєктів.

Юрій Голик

Юрій Голик

За словами Голіка, все це стало можливим завдяки децентралізації влади.

"Коли ми тільки прийшли, бюджет розвитку області становив кількасот мільйонів гривень. Коли ми йшли, він досягав 4 мільярдів. Ці гроші не взялися нізвідки – ми зуміли налагодити всі процеси в області так, щоб максимальна їх частина спрямовувалася в Бюджет Розвитку, а не бюджет проїдання ", - сказав він.

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Автор
Максим П'яточкін
Місце
Україна Дніпро
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