Юрій Голик презентував книгу про роботу Дніпропетровської ОДА часів Валентина Резніченко

Юрій Голик, колишній радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації у 2015-2019 роках Валентина Резніченко, презентував свою книгу "Нескінченність не для слабаків".

Книга розповідає про роботу команди Резніченко, яка стала найуспішнішою регіональної командою в Україні за всі роки Незалежності.

Юрій Голик презентував книгу про роботу Дніпропетровської ОДА

"Не секрет, що команда Резніченко зробила більше, ніж будь-яка інша область країни. Без перебільшення ми були найуспішнішими регіональними державними менеджерами. Тому ми вирішили, що зобов'язані поділитися нашим досвідом – це повинно допомогти всім, хто хоче давати фізично відчутний результат. Тепер кожен чиновник може прочитати цю книгу і зрозуміти, що робити і як робити", - сказав Голік під час презентації.

Нагадаємо, що за чотири роки команда Резніченко реалізувала близько 2000 інфраструктурних проєктів, серед яких десятки та сотні відремонтованих доріг Дніпропетровщини, шкіл, дитячих садків, спортивних комплексів і стадіонів, відвідав і цілий ряд екологічних і енергетичних проєктів.

Юрій Голик

За словами Голіка, все це стало можливим завдяки децентралізації влади.

"Коли ми тільки прийшли, бюджет розвитку області становив кількасот мільйонів гривень. Коли ми йшли, він досягав 4 мільярдів. Ці гроші не взялися нізвідки – ми зуміли налагодити всі процеси в області так, щоб максимальна їх частина спрямовувалася в Бюджет Розвитку, а не бюджет проїдання ", - сказав він.

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