Юрій Голик: "Інвестиції в освіту і дітей – найправильніше"

Радник прем'єр-міністра Юрій Голик показав, як може зміниться невелике місто всього за 4 роки, якщо областю керує менеджер, а не політик.

З 2015 по 2019 рік Юрій Голік працював в команді глави Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченко. І за цей короткий термін їх команда зробила дуже багато для міста Кам'янське (до 2016 року Дніпродзержинськ) з населенням 233 000 чоловік.

"Тут ми зробили кілька доріг. Реконструювали два басейни, спортивний комплекс, в якому тепер паркет вироблений компанією, що робить його для NBA, побудували величезний стадіон футбольної ДЮСШ (ДЮСШ була, стадіону не було), відкрили класний центральний парк і створили Школу роботехніки", – пише в Facebook Юрій Голік.

Він підкреслює, що більшість з того, що вони зробили, це було зроблено для дітей та їх розвитку.

"Інвестиції в освіту і дітей – найправильніше", – підсумував Голик.

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