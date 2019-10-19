Юрій Голік: Хороші дороги дадуть для розвитку країни навіть більше, ніж реформи

Побудувати в Україні хоча б ключові дороги і зробити їх на рівні передових європейських країн – означає автоматом зробити для розвитку країни більше, ніж більшістю можливих реформ.

На це у своєму блозі на Цензор.Нет акцентував радник прем'єр-міністра України Юрій Голік.

Юрій Голік

"В українському політичному істеблішменті в останні 30 років мало кому доходила світла думка, що капіталізація хороших доріг відкриває набагато кращі перспективи, ніж так зрозуміле збитковим професійним політикам злодійство на їх" ремонті "і" обслуговуванні ", – вважає Голик.

За його словами, будівництво хороших доріг - стратегічне завдання для країни. При цьому радник прем'єра наводить 8 причин, чому це треба робити. Зокрема, завдяки хорошим дорогам в Україні: чи стане ефективніше бізнес; інвестиції будуть рівномірно розподілятися по країні; імпульс розвитку отримають сільські території та маленькі міста; внутрішній туризм охопить всю країну; транспортна галузь збільшується в обсягах і ефективності. Також хороші дороги "відмінно зшивають країну, об'єднують її культурно і особистісно", дозволяють формуватися міських агломерацій і спрощують внутрірегіональну міграцію людей.

"Сама по собі правильно організована дорожня галузь, де домінують якісний капітальний ремонт і будівництво нових доріг за сучасними технологіями – перспективна галузь, яка створює десятки тисяч робочих місць, є місцем обкатки передових технологій інженерії та будівництва, володіє значним експортним потенціалом", – вважає також Юрій Голік.

На даний момент, констатував радник прем'єра, середній рівень доріг в Україні робить їх одними з найгірших в Європі. 39% автомобільних доріг державного значення не відповідають вимогам за міцністю, а 51% – по рівності.

Україна займає 132 місце в світі за рівнем розвитку автомобільних доріг. Середня швидкість руху на автодорогах України відповідно в 2-3 рази нижче, ніж в західноєвропейських країнах.

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