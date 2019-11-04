Як Олійник продовжує контролювати Дніпропетровську область

Незважаючи на призначення Олександра Бондаренка новим головою Дніпропетровщини, реальний вплив над регіоном як і раніше залишилося в руках колишнього першого заступника голови Дніпропетровської ОДА Святослава Олійника.

Про це йдеться у статті журналіста Олега Зінченка для "РБК-Україна". Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Дніпропетровської ОДА під час свого візиту в область 14 вересня. Ним став бізнесмен із Харкова Олександр Бондаренко, абсолютно нова людина в області.

Святослав Олійник "РБК-Україна"

Як писали ЗМІ, на крісло голови Дніпропетровської області також розглядався Святослав Олійник, який раніше працював першим заступником голови Дніпропетровської ОДА. Олійник нібито повинен був замінити в. о. голови області Дмитра Батуру.

Втім, люди близькі до ОДА стверджують, що Батура був керівником тільки номінальним. Всім нібито керував Святослав Олійник в кооперації з депутатами Верховної Ради від "Слуги народу" – Сергієм Северіним, Владиславом Бородіним та Сергієм Демченком.

Зараз ця "четвірка" ні на крок не відходить від новопризначеного голови ОДА, про що свідчить навіть інформація на сайті Дніпропетровської обласної адміністрації.

Бондаренко інспектує дорогу з Герасименком "РБК-Україна"

На цьому фото поруч з новопризначеним головою ОДА (зліва) інспектує дорогу, яку робить компанія Олійника і його сподвижників УПС, його нинішній радник Іван Герасименко (другий зліва), який є юристом, керівником компанії Investment Service Ukraine, афілійованої зі Святославом Олійником, мабуть, поставленим наглядати за "новачком". Тим часом, поки Олександр Бондаренко розбирається в справах, команда Олійника продовжує фактично керувати областю.

Олійник і його особисті "слуги народу"

Ім'я Святослава Олійника, колишнього заступника голови Дніпропетровської області Ігоря Коломойського, відомо далеко не завдяки його менеджерським талантам і навіть не через його політичну гнучкість (колишній прокурор Дніпра встиг побувати в таборах всього політичного спектра – Партія регіонів, "Батьківщина", "Відродження" ). За Олійником тягнеться довгий шлейф корупційних історій.

Афілійовані з Олійником структури в останні роки отримали безліч державних замовлень на будівництво і ремонт об'єктів інфраструктури області – школи, парки, дитячі садки, дороги, спортивні споруди. Нинішні депутати від "Слуги народу", а фактично "люди Олійника" – Владислав Бородін, Сергій Северин і Сергій Демченко, також були зайняті в його угодах.

Як писали ЗМІ, у 2014-2017 роках будівельний холдинг Олійника активно отримував підряди в Дніпропетровській області, однак, по суті, жоден об'єкт не зміг добудувати до кінця. У список незавершених об'єктів будівництва входять зал ігрових видів спорту поруч зі стадіоном "Трудові резерви" в Дніпрі (у 2017 році Олійник отримав на цей проект 250 млн грн з державного бюджету, але зал так і не був добудований), парк, школа і ДЮСШ в Синельниковому, школа в Межовій, дитячий садок в Іларіоновому. При тому, що інші підрядники за схожими проєктами вже давно здали всі об'єкти в експлуатацію.

Недобудований компаніями Олійника зал ігрових видів спорту біля стадіону "Трудові резерви" в Дніпрі "РБК-Україна"

Школа в Синельниковому. Роботи розпочаті у 2017 році й досі не закінчені "РБК-Україна"

Ще один довгобуд "імені Олійника" – школа у Межовій. Будівельні роботи досі не закінчені "РБК-Україна"

Дитячий садок у форматі сот в Іларіоновому. Його будівництво компанія Олійника почала ще у 2017 році "РБК-Україна"

Але найбільш гучний скандал трапився з будівництвом доріг Дніпро – Запоріжжя і Дніпро – П'ятихатки. В цілому ці траси досить якісні. Але точно не на тих ділянках, які будувала компанія Олійника УПС. Асфальт на них настільки швидко став непридатним, що вже в серпні 2019 року Служба автомобільних доріг Дніпропетровської області зажадала відремонтувати обидві дороги за гарантією.

Дорога, яку будувала компанія УПС, вже через рік після здачі в експлуатацію "РБК-Україна"

Дорога, яку будувала компанія УПС, вже через рік після здачі в експлуатацію "РБК-Україна"

У 2014 році Олійник особисто викрив компанію УПС в махінаціях з тендерами на суму понад 2 млрд гривень. Були оприлюднені схеми, за якими ця компанія нібито відмивала гроші на фіктивному будівництві доріг, привласнюючи до половини виділених з бюджету грошей.

Тоді власник компанії УПС Тарас Палій, син колишнього голови облавтодору, навіть потрапив за грати. Але вже через рік був достроково звільнений. Адвокати за згодою прокурорів (Олійник, нагадаємо, працював свого часу прокурором Дніпра) домоглися не тільки звільнення Палія, а й зменшення суми збитку від його діяльності, скостивши суму з декількох мільйонів до декількох сотень тисяч.

З цього моменту починається нова історія компанії УПС. І пов'язана вона з "викривачем" Олійником. Говорячи більш зрозумілою для діячів такого роду мовою, трапився "наїзд і віджимання".

Надалі саме навколо цієї компанії Олійник збудував цілий ланцюжок з будівельних фірм – "Гремко", "Спецдоррембуд", СПМК-78 та інших, які формально навіть вели якісь будівельні роботи. При тому, що під цими компаніями було засновано ще з десяток юридичних осіб, що постійно змініювалися.

Але для початку у компанії УПС змінився власник. Її власницею стала Ірина Гузан, яка раніше працювала в організації Олійника "Україна майбутнього". Справи компанії стрімко пішли вгору, судячи з усього, за рахунок компенсацій з бюджету і регулярних виграшів тендерів.

Незабаром формальним власником компанії став помічник Олійника, нинішній парламентарій від "Слуги народу" Владислав Бородін, а в її менеджменті з'явився ще Сергій Северин, який відповідав з позиції заступника голови облради з фінансів та економіки за безперебійне виділення грошей з бюджету на цю компанію УПС. Юридичний захист нового "проєкту" Олійника надавав третій зі "слуг" у парламенті, колишній адвокат Сергій Демченко.

До слова, кожен із соратників Олійника – особистості теж непересічні. Наприклад, Северин працював помічником Святослава Олійника ще з часів його приналежності до "Батьківщині", займав посаду радника голови ОДА та директора департаменту інформдіяльності в той час, коли Олійник був віцеголовою ОДА. Обидва були в одній партії "Відродження" та висувалися від неї кандидатами в депутати облради.

У Дніпрі добре пам'ятають скандал, в якому була замішана фірма "Ніколь Індастрі", де Северин був керівником. Ця фірма у 2015 році укладала бруківку в центрі Дніпра. Нове покриття тоді назвали "розвитком європейської інфраструктури", а в реальному житті тендер на роботи вартістю 3,7 млн грн не провели.

Ще один нинішній представник Олійника в парламенті, Владислав Бородін, у 2015 році був обраний депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії "Укроп", і вже давно відомий в області "схемами" з піском. Бородін використовувався Олійником в основному як номінальний власник компаній.

І, нарешті, юрист Сергій Демченко, який бере участь у всіх проєктах Олійника, – свого часу був депутатом Дніпровської міськради від олейниківської партії "Україна майбутнього" і супроводжував всі процеси, які вела ця "чудова четвірка", включаючи виділення грошей з бюджету Дніпра на компанії та фірми Олійника.

Саме Демченко міг бути автором схеми з віджиму компанії Дніпроспецкомунтранс, що вивозить сміття у Дніпрі. Після місцевих виборів 2015 року Олійник встановив контроль над цією компанією, пообіцявши колишнім власникам продовження договору на вивезення сміття з Дніпром і збільшення тарифу.

Розрахунок Олійника, очевидно, був на шантаж мерії Дніпра, однак він не вдався і компанію невдалого "сміттєвого барона" Олійника викинули з Дніпра, хоча для цього Дніпру довелося пережити два місяці потопання в купах сміття через те, що Олійник, Северин, Бородін і Демченко саботували його вивезення.

А де мільярд?

Влітку 2017 року Олійник почав працювати з "Укравтодором". Для цього він нібито пролобіював призначення головою обласного автодору свою людину – Геннадія Немогу. Тоді ж компанія УПС отримала замовлення на будівництво ділянок траси Дніпро – Запоріжжя (450 млн грн) і Дніпро – П'ятихатки (150 млн грн). Роботи були завершені влітку 2018 року. Дороги "вистояли" рік.

Експертиза спеціалізованої структури "Укравтодору" "Дорожнього контролю якості" дійшла висновку, що дорожнє покриття почало руйнуватися і його необхідно відремонтувати. За рахунок підрядника, за гарантією. На тлі того, що інші ділянки обох трас після ремонту іншими компаніями – "Онур" і "Автомагістраль" – виглядають дійсно по-європейськи, катастрофічна якість виконаних УПС робіт стала ще більш помітним.

Фахівці стверджують, що причиною цього могло стати використання компанією Олійника неякісного бітуму. Замість імпортного використовувалися вторинні відходи Кременчуцького НПЗ.

У той же час УПС надала п'ятирічну гарантію на асфальто-бетонне покриття (а на фундамент дороги – вісім років), і з цього моменту почалися проблеми. Якщо підсумувати всі недоліки, виявлені за останніх два роки, виходить, за деякими оцінками, значна сума в 1 млрд гривень. У 2018 році Олійник продав частину свого будівельного холдингу дніпровському бізнесменові та меценату Олександру Петровському. Але, по факту, це був продаж компанії-банкрута з гігантським боргом і величезним списком невиконаних зобов'язань.

Більш того, з компаніями, пов'язаними з Олійником, вже зараз розпочали активну роботу кредитори. Зокрема, банк "Південний" вимагає повернути протермінування в 14 мільйонів гривень. А техніку, яка була в заставі, вже оголосили в розшук.

Так, в заяві за підписом голови правління банку "Південний" Максима Цимбала йдеться: "Просимо виключити можливість участі в тендерах ТОВ "Спецдоррембуд", ТОВ "Укртрансконструкція", які пропонують свої послуги в якості підрядних організацій під час державних закупівель, оскільки транспортні засоби (спецтехніка), які знаходяться у володінні цих організацій, знаходяться під арештом і в розшуку, а значить контракти, підписані з цими організаціями на надання державі послуг з ремонту автодоріг, є завідомо такими, що призведуть до неефективного використання державних коштів".

Заява голови банку "Південний" "РБК-Україна"

Таким чином, підрядники, афілійовані з Олійником, фактично ремонтують зараз дороги в області на техніці, яка знаходиться в розшуку.

Останні два місяці Олійник добре себе почував на позиції "наглядача", активно отримуючи гроші обласного бюджету, щоб залагодити свої фінансові проблеми. Починаючи з липня цього року і аж до початку вересня (тобто буквально за два місяці), компанії, афільовані з Олійником, отримали з бюджету області понад 200 млн грн.

За даними YouControl, уповноваженою особою "Спецдоррембуд", яка стрімко отримала 200 млн гривень, офіційно є Тарас Палій, з яким в Олійника давня історія стосунків. За даними eData і ProZorro, компанія, пов'язана з Олійником, отримувала ці 200 млн безліччю дрібних траншей – близько 60-ти, від декількох сотень тисяч до декількох мільйонів. У вересні швидкість виведення грошей з бюджету на компанії, контрольовані Олійником, досягла 10 млн гривень на день.

Голова ОДА Олександр Бондаренко (посередині) інспектує недобудовану дорогу в компанії людей "наглядача" над областю Святослава Олійника – Тараса Палія (зліва) та Івана Герасименка (праворуч) Сайт Дніпропетровської ОДА

При тому, що одночасно з платежами компаніям Олійника будівельні роботи вони навіть не почали. Більш того, майже всі будівельні роботи в області взагалі заморожені, в тому числі припинено будівництво шкіл і дитячих садків.

Те, що такий одіозний персонаж і його поплічники, які стали народними депутатами, можуть продовжувати контролювати цілу область, не може не викликати тривогу. І очевидно, що президенту, який дуже дбає про свій рейтинг і сприйнятті в суспільстві, варто багато разів подумати – варто допускати, щоб такі персони, як Святослав Олійник, Сергій Северин, Владислав Бородін і Сергій Демченко продовжували впливати на стан справ в області?

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