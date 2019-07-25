"Я не тримаюся за своє крісло": Філатов заявив, що не боїться дострокових виборів

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що перед місцевими виборами необхідно прийняти багато важливих рішень.

За його словами, вони повинні стосуватися питань місцевого управління і реформи децентралізації, повідомив мер в ефірі програми "Грані" на 34 каналі.

"Дострокових виборів я взагалі не боюся. Я не тримаюся за своє крісло і якщо хтось думає, що воно дуже приємне, то нехай просидить в ньому, хоча б, півдня. Але сьогодні, з урахуванням монобольшінства у Верховній Раді, можна прийняти рішення , завдяки яким територіальні громади зможуть зрозуміти, на якій землі вони знаходяться ", – сказав Філатов.

Мер Дніпра Борис Філатов

Для міст важливо розуміти, які питання вони можуть вирішувати самостійно:

"Мені часто кажуть: Борис Альбертович, а коли ви на "Петрівці " поставите фільтри? Мені важко пояснити людям, що я не можу ніяк впливати на приватне підприємство. І важелів впливу ніяких немає. Все вирішується в Києві. Тому, містам треба віддати екологічний контроль, щоб ми зберігали і екологію, і робочі місця, і надходження до бюджету. Та ж історія і з поліцією, яку фінансує мерія, а нам вона не підкоряється. Хоча в усьому світі патрулі підпорядковуються муніципалітету", – зазначив мер.

Філатов вважає, що місто має адмініструвати свої податки і направляти їх до бюджету.

Допомагати місту повинні і новообрані депутати-мажоритарники, від яких буде залежати розподіл бюджету.

"Ми повинні розуміти, скільки є у нас і скільки є у держави. І тоді ми будемо розуміти, які у нас плани. Зараз незрозуміло, що буде з бюджетом і оголосити городянам, на що підуть гроші, я не можу, адже бюджет не сформований", – розповів мер Дніпра.

Міський голова наполягає на прийнятті Кодексу про місцеве самоврядування на дострокових місцевих виборах. А формувати списки майбутніх депутатів міськради слід зовсім по іншому:

"Я вважаю, що депутати міських рад повинні бути безпартійними. Повинна бути пряма мажоритарка. Якщо зараз робити дострокові вибори, то якісь партії візьмуть тотальний контроль в містах, то на місцеві вибори вони підуть з порядком країни. Тобто, замість ремонтів ліфтів і під'їздів вони будуть говорити про регіональні мови, Томоси, ЄС, НАТО, змістивши акценти від головного. Депутати повинні займатися містом", – підкреслив Філатов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Філатов уклав е ще одне парі.

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