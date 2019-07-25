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"Я не тримаюся за своє крісло": Філатов заявив, що не боїться дострокових виборів

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Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що перед місцевими виборами необхідно прийняти багато важливих рішень.

За його словами, вони повинні стосуватися питань місцевого управління і реформи децентралізації, повідомив мер в ефірі програми "Грані" на 34 каналі.

"Дострокових виборів я взагалі не боюся. Я не тримаюся за своє крісло і якщо хтось думає, що воно дуже приємне, то нехай просидить в ньому, хоча б, півдня. Але сьогодні, з урахуванням монобольшінства у Верховній Раді, можна прийняти рішення , завдяки яким територіальні громади зможуть зрозуміти, на якій землі вони знаходяться ", – сказав Філатов.

Мер Дніпра Борис Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов

Для міст важливо розуміти, які питання вони можуть вирішувати самостійно:

"Мені часто кажуть: Борис Альбертович, а коли ви на "Петрівці " поставите фільтри? Мені важко пояснити людям, що я не можу ніяк впливати на приватне підприємство. І важелів впливу ніяких немає. Все вирішується в Києві. Тому, містам треба віддати екологічний контроль, щоб ми зберігали і екологію, і робочі місця, і надходження до бюджету. Та ж історія і з поліцією, яку фінансує мерія, а нам вона не підкоряється. Хоча в усьому світі патрулі підпорядковуються муніципалітету", – зазначив мер.

Філатов вважає, що місто має адмініструвати свої податки і направляти їх до бюджету.

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Допомагати місту повинні і новообрані депутати-мажоритарники, від яких буде залежати розподіл бюджету.

"Ми повинні розуміти, скільки є у нас і скільки є у держави. І тоді ми будемо розуміти, які у нас плани. Зараз незрозуміло, що буде з бюджетом і оголосити городянам, на що підуть гроші, я не можу, адже бюджет не сформований", – розповів мер Дніпра.

Міський голова наполягає на прийнятті Кодексу про місцеве самоврядування на дострокових місцевих виборах. А формувати списки майбутніх депутатів міськради слід зовсім по іншому:

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"Я вважаю, що депутати міських рад повинні бути безпартійними. Повинна бути пряма мажоритарка. Якщо зараз робити дострокові вибори, то якісь партії візьмуть тотальний контроль в містах, то на місцеві вибори вони підуть з порядком країни. Тобто, замість ремонтів ліфтів і під'їздів вони будуть говорити про регіональні мови, Томоси, ЄС, НАТО, змістивши акценти від головного. Депутати повинні займатися містом", – підкреслив Філатов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Філатов уклав е ще одне парі.

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Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
Теги
Выборы 2019 Дніпро
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