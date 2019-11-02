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2 листопада • оновлено в 13:23
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Всі школи перевести на українську мову: ідея Бужанського обурила мережу

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Народний депутат з Дніпра Максим Бужанський запропонував перевести всі російськомовні школи на українську мову.

На засіданні Верховної Ради він вніс відповідний законопроект, який передбачає перевести школи на українську мову з 2023 року. Про це Бужанський повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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Нардеп Бужанський вніс скандальний законопроект

Нардеп Бужанський вніс скандальний законопроект

"Усі школи повинні перевести на українську мову разом з іншими школами, які працюють і на інших мовах. Я вніс законопроект, в якому пропоную перевести такі школи на українську мову з 2023 року, а не 2020 року", – розповів Бужанський.

Думки користувачів соцмереж розділилося і вони різко висловилися з цього приводу:

"Російська мова - це мова вбивць нашого народу", "Я думаю, що російськомовні школи повинні залишатися, і діти повинні мати можливість вивчати свою мову і літературу! А українську вивчатимуть в обов'язковому порядку. Кому від цього погано?", "Русійську потрібно вчити! Діти безграмотні ростуть", "Це дурна і небезпечна ілюзія, ми живемо на своїй землі, Київській Русі, тепер Україна, і говоримо рідною російською мовою! А не подобається - їдьте до гуцулів!", "Цілком і повністю підтримую. Тільки чому з 2023 року? Відпусти термін, це повинно відбутися саме собою", – пишуть користувачі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство освіти повідомило, в яких областях України найбільше розташовані школи з російською мовою викладання.

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Особа
Макс Бужанський
Місце
Україна Дніпро
Теги
українська мова школа законопроект російська мова
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Соболєв Роман
Соболєв Роман
Дебіл ватний де ти живеш!? Знати мову країни і вивчати її,це обов'язок кожного громадянина починаючи з дошкільних закладів!!!
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ОБЪЕКТИВНО: Ущемление прав национальных общин в Украине, с введением "мовных" законов, приобретает СИСТЕМНЫЙ характер и является предпосылкой для последующего культурного и физического ГЕНОЦИДА в отношении граждан других этносов, проживающих в Украине. Препятствия в получении образования на родном языке и ограничения вещания в СМИ на языках национальных ОБЩИН (а не "меньшин") создаёт угрозу превращения Украины в страну-изгоя и оплот неонацизма.
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Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру, Було би непогано, щоб Міністерство культури України зайнялося поверненням до Києва вивезених в Московію РУСЬких артефактів
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