Всі школи перевести на українську мову: ідея Бужанського обурила мережу

Народний депутат з Дніпра Максим Бужанський запропонував перевести всі російськомовні школи на українську мову.

На засіданні Верховної Ради він вніс відповідний законопроект, який передбачає перевести школи на українську мову з 2023 року. Про це Бужанський повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Нардеп Бужанський вніс скандальний законопроект

"Усі школи повинні перевести на українську мову разом з іншими школами, які працюють і на інших мовах. Я вніс законопроект, в якому пропоную перевести такі школи на українську мову з 2023 року, а не 2020 року", – розповів Бужанський.

Думки користувачів соцмереж розділилося і вони різко висловилися з цього приводу:

"Російська мова - це мова вбивць нашого народу", "Я думаю, що російськомовні школи повинні залишатися, і діти повинні мати можливість вивчати свою мову і літературу! А українську вивчатимуть в обов'язковому порядку. Кому від цього погано?", "Русійську потрібно вчити! Діти безграмотні ростуть", "Це дурна і небезпечна ілюзія, ми живемо на своїй землі, Київській Русі, тепер Україна, і говоримо рідною російською мовою! А не подобається - їдьте до гуцулів!", "Цілком і повністю підтримую. Тільки чому з 2023 року? Відпусти термін, це повинно відбутися саме собою", – пишуть користувачі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство освіти повідомило, в яких областях України найбільше розташовані школи з російською мовою викладання.

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