Вкрали 10 тисяч голосів: кандидат від "Слуги народу" подав до суду на ЦВК

Кандидат від "Слуги народу" на Дніпропетровщині Ігор Фартушний подав до суду на виборчу комісію у зв'язку з численними порушеннями на 37-му окрузі.

Однофамілець Фартушного і "клони", які видавали себе за партію, вкрали у нього понад 10 тисяч голосів. Про це повідомляють на сторінці "Слуга Народу — Зе Кривий Ріг" у Facebook.

На 37-му окрузі з різницею у 1208 голосів кандидата від "Слуги народу" переміг самовисуванець Дмитро Шпенов. Як повідомляє громадянська мережа "Опора", у той же час п'ятеро кандидатів-самовисуванців, які вказали приналежність до організації зі словосполученням "слуга народу" в назві, отримали 11 365 голосів.

Кандидат від "Слуги народу" Ігор Фартушний

Крім того, за інформацією партії, під час засідання окружної виборчої комісії були зафіксовані численні порушення: засідання проводилося не уповноваженою особою, порядок встановлення підсумків голосування був порушений, рішення ухвалювалися менш ніж половиною складу комісії, а її члени не знали про помилки в електронних протоколах.

За вказаним фактом відкрили дві кримінальні справи за статтями 157 і 158 Кримінального Кодексу України — перешкоджання виборчому процесу і фальсифікація виборчих документів. Також в інциденті розбирається Генеральна прокуратура.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що стало відомо, які партії потрапили в Раду.

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