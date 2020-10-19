Віталій Маркін: 'Віддалені райони Кам'янського забуті. Їх начебто немає!'

Околицям Кам'янського, які при розподілі бюджетних коштів зазвичай відходять на другий план, місцеве самоврядування має приділяти стільки ж уваги, скільки і центру.

Міські роботи повинні проводитися незалежно від політичних віянь. Кандидат в депутати Кам'янської міськради від партії "Пропозиція" Віталій Маркін впевнений, що влада повинна чути жителів і реагувати на їх звернення адекватно.

"Моя активна громадянська позиція остаточно сформувалася в 2014-му році, і сьогодні мені не байдуже, що відбувається в нашій країні і місті. Я хочу знати і бачити, на що витрачаються наші з вами податки. У 2015 році, ставши помічником депутата округу № 2, я побачив жахливу ситуацію: віддалені райони і вулиці міста практично повністю ігноруються місцевим самоврядуванням. Їх начебто немає! Люди живуть в аварійних будинках, деякі вулиці освітлені частково, в приватному секторі немає доріг, обрізка дерев проводиться з великими труднощами. Виникає питання: хіба кам'янчани з віддалених районів не такі ж платники податків? Чи не такі ж жителі міста? Так чому ми не можемо відчувати себе комфортно у себе вдома? " – задає питання кандидат в депутати Кам'янської міськради.

На думку Віталія Маркіна, основна причина того, що деякі райони Кам'янського залишаються без належної уваги, полягає в абсолютно непропорційному розподілі бюджетних коштів, яке відбувається в "ручному" режимі. І мова, на хвилиночку, йде про гроші, які по праву належать всій громаді міста, а не комусь конкретному:

"Наприклад, всі ми бачили, що на центральних вулицях Кам'янського кілька разів проходила модернізація зовнішнього освітлення. Спочатку були встановлені одні світильники, через деякий час їх поміняли на інші. Тим часом більшість вулиць приватного сектора як були без освітлення, так і залишаються. Я вважаю, що спершу необхідно висвітлити все місто, кожен двір і кожен провулок, і лише потім проводити подібні модернізації, та й то тільки в тому випадку, якщо вони доцільні. Або візьмемо той же ремонт дахів. Так, їх за запитами жителів латають. Але чому паралельно не проводиться якісне омолодження прилеглих дерев, які руйнують покрівлю? Це найпростіші приклади того, як безглуздо витрачаються кошти громади", – переконаний Віталій Маркін.

Прозорий розподіл коштів по всіх міських районах, повна взаємодія місцевої влади з громадою міста, комплексний підхід до вирішення поставлених завдань – тільки таким чином можна вирішити нагальні проблеми жителів Кам'янського, впевнений кандидат в депутати міськради від партії "Пропозиція" Віталій Маркін.

"Місцева влада повинна погоджувати з громадою план розвитку міста, а перед виконанням робіт – проводити незалежний аудит проекту з подальшим опублікуванням його результатів. Також більшої допомоги сьогодні вимагають ОСН та ОСББ. Якщо працювати чесно, відкрито і професійно, то всі ми за короткий термін побачимо, як Кам'янське ставатиме комфортнішим, світлішим, привабливішим в кожному дворі і на кожній вулиці. Кабінети чиновників повинні бути відкритими для людей, їх робота повинна бути прозорою, а не полягати в відписках. Сьогодні ж віддалені райони просто забуті, і ми з командою "Пропозиції"йдемо до міськради, щоб це змінити!" – підкреслив Віталій Маркін.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Андрій Білоусов, мер Кам'янського закликав підтримати кандидатів партії "Пропозиція" до обласної ради на виборах до місцевих рад 25 жовтня.