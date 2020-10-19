Віталій Коваленко: "Кам'янському потрібен капітальний ремонт"

"БАМ" і Соцмісто в Кам'янському вже багато років знаходяться в жалюгідному стані.

Так, вулиці Дунайську і Нікопольську через постійні підтоплення незабаром може чекати доля Самишиної балки, що на Черемушках. В жахливому стані і решта житлового фонду Південного району.

Сьогодні комунальники роблять все можливе і неможливе, щоб не допустити руйнувань, однак лише за рахунок квартплати в нинішніх реаліях капітальних ремонтів житлового фонду в повному обсязі не зробити. За словами кандидата в депутати Кам'янської міськради від партії "Пропозиція", фахівця в питаннях ЖКГ Віталія Коваленка, часткові ремонти - абстолютно безглузді.

"Я сам живу на Соцгороде, тому глибину сьогоднішньої проблеми з житловим фондом розумію, як ніхто інший. Як кандидат у депутати Кам'янської міськради, від людей на зустрічах часто чую лише одне: не потрібно нам дитячих майданчиків та інших прикрас, приведіть в порядок підвали і наші будинки, а потім займайтеся благоустроєм. Де можемо, звичайно, допомагаємо, ремонтуємо, однак проблема вимагає комплексного рішення. Те, в якому стані тут всі комунікації, можна описати одним словом – апокаліпсис. Часткові ремонти тут вже нічого не дадуть, все це потрібно змінювати", – каже Віталій Коваленко.

За словами фахівця, через внутрішньобудинкові комунікації, які відслужили свій час, поламані і розбиті випуски, особливості рельєфу "БАМу" і, як наслідок, постійні підтоплення підвалів житлових будинків багатоповерхівки тут стали давати усадку. Це можна побачити неозброєним оком навіть просто по вхідних групах в під'їзди.

"Насправді все це дуже велика проблема. В аварійній службі кажуть, мовляв, тут ми мало чим можемо допомогти, все потрібно капітально міняти. При цьому затягувати більше не можна, інакше ми можемо отримати другі Черемушки. Тут може трапитися те, що сталося поруч з Самишиною балкою", – застерігає кандидат в депутати від партії" Пропозиція ".

Віталій Коваленко зазначає, що капітальні ремонти житлового фонду в Кам'янському зобов'язані стати головним пріоритетом органів місцевого самоврядування на найближчі роки.

Південний район – лише один з наочних прикладів того, що відбувається з будинками по всьому місту. В "Пропозиції" знають, як цю проблему вирішити.

"Насправді всьому Кам'янському сьогодні потрібен капітальний ремонт. Міняти потрібно не тільки комунікації, уваги також вимагають фасади житлових будинків, під'їзди, покрівлі. Саме тому в передвиборну програму партії "Пропозиція" в Кам'янському необхідність почати капітальний ремонт житлового фонду включена одним з перших пунктів. Ми вважаємо, що при формуванні бюджету міста на кожен наступний рік у ньому обов'язково повинні бути передбачені кошти на проведення капітальних ремонтів житлових будинків. З більш ніж 2 млрд грн, я впевнений, ці гроші можна виділити. Капітальні ремонти житлового фонду - це саме то, що сьогодні потрібно місту в першу чергу", - підкреслив Віталій Коваленко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Андрій Білоусов, мер Кам'янського закликав підтримати кандидатів партії "Пропозиція" до обласної ради на виборах до місцевих рад 25 жовтня.