Вілкулу вручили підозру у зловживанні владою

Прокуратура повідомила про підозру у зловживанні владою колишньому голові Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2010-2012 рр.) Олександру Вілкулу.

За інформацією правоохоронців, підозрюваний незаконно передав промисловому підприємству землі сільськогосподарського призначення. Розслідування ведеться за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу, передає пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

Прокуратура підозрює Олександра Вілкула в зловживанні владою

За версією слідства, протягом 2011-2012 років Вілкул в порушення Земельного кодексу надав земельні ділянки сільськогосподарського призначення гірничо-збагачувальним комбінатам, змінивши їх цільове призначення з сільськогосподарських земель на землі промисловості.

Більш того, розпоряджатися цими землями він не мав повноважень.

В результаті дій екс-чиновника 2 тисячам пайовиків було завдано збитків у вигляді вилучення з їх власності майже 21 га землі, на суму понад 12 млн гривень.

Також через незаконні дій державі завдано близько півмільйона гривень збитків через знищення родючого шару грунту.

Крім того, повідомляється, що екс-губернатор видав розпорядження про зміну цільового використання 23 земельних ділянок загальною площею понад 45 га, які перебували у власності товариства з обмеженою діяльністю "АРТ ЛЕНД", з земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості, незважаючи на те, що зміна цільового призначення земельних ділянок з "ріллі" на "інші комерційні потреби" є незаконним.

Це призвело до збитків на суму понад 5 млн гривень.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Генеральна прокуратура України закрила кримінальне провадження проти екс-першого заступника спікера Верховної Ради Ігоря Калетника, який є підозрюваним у справі про "диктаторських законах 16 січня". Про це відзвітували в Управлінні спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури. Відзначається, що це сталося в останній день перебування на посаді генпрокурора Юрія Луценка.

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