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5 листопада • оновлено в 16:10
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Відразу дві дороги будуються в Дніпропетровській області. Відео

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Радник прем'єр-міністра України Юрій Голик повідомив, що зараз активно ведеться будівництво відразу двох доріг в Дніпропетровській області – це траса Дніпро – Решетилівка і Об'їзна Дніпра.

Процес будівництва Об'їзній він показав на відео, повідомляє Koma.life.

"Будівництво другої її черги йде повним ходом. Знайшли і можливості відновити роботи і фінансування. Об'їзну Дніпра потрібно просто добудувати і зняти її з порядку денного ", – написав Юрій Голик в Facebook.

Паралельно закінчується проєктування розв'язки над Аеропортівською і відновлюється проєкт Об'їзної від Аеропортівської до Південного мосту.

Траса Дніпро-Решетилівка

Траса Дніпро-Решетилівка

facebook.com/y.golyk

Також на Дніпропетровщині йде будівництво з нуля нової чотирьохсмугової траси Дніпро – Решетилівка, яка вперше з'єднає Дніпро з Києвом.

Радник нагадав, як за рекордні 68 днів було побудовано 130 кілометрів траси Запоріжжя – Маріуполь.

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Місце
Україна Дніпро
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