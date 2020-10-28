Вибори мера в Дніпрі: хто складе конкуренцію Філатову в другому турі

У Дніпрі все ще триває підрахунок результатів місцевих виборів, але, за даними деяких екзит-полів, у боротьбі за посаду мера відбудеться другий тур. У ньому точно візьме участь чинний міський голова Дніпра Борис Філатов, який став лідером гонки.

Головна інтрига, яку обговорюють політичні експерти, полягає в тому, хто з інших претендентів вийде у 2-й тур разом із Філатовим, пише "Дніпро Оперативний".

Згідно з попередніми результатами, високі шанси в Олександра Вілкула. Він набирає близько 15% голосів і зможе посісти 2-ге місце.

Олександр Вілкул був головою Дніпропетровської ОДА в 2010-14 рр. і відзначився низкою амбітних проєктів: будівництво Південної об'їзної дороги, ремонти доріг, розвиток інфраструктури в області тощо.

Ще один кандидат на виборах мера – представник партії президента Зеленського, головний лікар обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко. Він майже 10 років очолює медустанову. З початком агресії проти України в лікарні під керівництвом Сергія Риженка брали поранених і врятували тисячі життів:

"3000 поранених ми прийняли із зони бойових дій, – згадує головний лікар. – Увесь Дніпро мобілізувався, здавав кров".

У той складний момент організувати доправлення поранених у Дніпро і грамотну допомогу військовим змогла патріотична команда Дніпра на чолі з Борисом Філатовим, нинішнім мером міста.

У 2-й тур виборів мера може проскочити Загід Краснов – політик і підприємець із кримінальним минулим. Він почав свою кар'єру в "лихих" 90-х, був в ОПГ, потім легалізувався:

"Він почав вкладати здобуті злочинним шляхом кошти в цілком легальний бізнес, одночасно з цим активно продовжуючи свою кримінальну діяльність, – писав раніше про Загіда Краснова OBOZREVATEL. – Ще трохи пізніше, захотівши визнання і популярності, Краснов подався в політику. На аферах із міською землею він набув величезних статків, фактично монополізувавши питання землевідведення і перетворивши міську дозвільну систему в прибутковий бізнес. Не забував, звичайно ж, Краснов відхоплювати найбільш ласі ділянки міської землі й особисто для себе".

На цих виборах Краснов досяг свого результату вкрай брудними й нечесними методами. Як повідомлялося раніше, напередодні виборів люди Краснова розгорнули масовий підкуп виборців: роздавали продуктові набори з інструкціями, як голосувати за Краснова і його партію. Крім того, влаштували "сітку" – цинічно скуповували голоси людей на користь Краснова просто в месенджерах. У результаті махінації дозволили Краснову роздобути чимало голосів.

Як повідомляють оглядачі, Загід Краснов витратив мільйони на свою рекламу, а також чорний піар проти конкурентів, насамперед – мера Бориса Філатова. Попри це, чинний міський голова, результат якого, за даними різних екзит-полів, майже втричі перевершує підсумки будь-якого з потенційних суперників, впевнений у перемозі, яка дасть йому змогу продовжити роботу для Дніпра і для містян.

"Дорогі мої земляки, повірте, мені важко знайти слова подяки для вас, – сказав Борис Філатов. – Я просто низько вклоняюся всім в ноги за те, що, незважаючи на мегатонни бруду, вилитого на моє чесне ім'я, і політично мотивовані кримінальні справи проти співробітників мерії, ви дали мені знову такий колосальний кредит довіри".

Хто зі згаданих вище учасників гонки стане опонентом Бориса Філатова в другому турі виборів мера – стане відомо вже незабаром, після офіційного оголошення результатів підрахунку голосів виборців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі відразу кілька партій звинувачують політика з кримінальним минулим Загіда Краснова в махінаціях, через які дві політсили не проходять до місцевої ради.