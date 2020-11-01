Експерт: затягування підрахунку голосів у Дніпрі – результат махінацій Загіда Краснова

Місцеві вибори-2020 в Дніпрі вже поставили своєрідний антирекорд: так довго підрахунок голосів не вівся ніколи. На думку експертів, причиною стала спроба Загіда Краснова вкрасти очевидну перемогу у чинного мера міста Бориса Філатова і будь-що-будь, пролізти до другого туру.

Про це говорить політичний оглядач Руслан Василенко, пише "Горсовет".

Справа в тому, що беззастережним лідером місцевих виборів у Дніпрі став Борис Філатов, втричі випередивши конкурентів. Однак, Краснов із цим змиритися не хоче і нібито через своїх людей намагається сфальсифікувати підсумки виборів. Ставленики Краснова роблять усе, щоб навмисне затягнути підрахунок голосів. Люди з тервиборчкомів стоять у величезних чергах і ніяк не можуть здати свої протоколи.

Експерт вважає, що перед виборами Краснов влаштував скупку голосів, але і це не допомогло йому набрати потрібну кількість тих, хто проголосував. Тепер же Краснов шляхом затягування і фальсифікацій намагається "домалювати" собі голоси, щоб обійти інших кандидатів і вийти до другого туру.

Руслан Василенко підкреслив, що це найдовший підрахунок голосів на виборах у Дніпрі. Наприклад, на попередніх місцевих виборах підрахунок завершили за тиждень.

Своїми махінаціями Краснов краде у Бориса Філатова його чесну перемогу вже в першому турі. При цьому правоохоронці і ЦВК можуть не встигнути належним чином відреагувати на ситуацію, що склалася ,до можливого другого туру виборів мера, вважає експерт.