Вероніка Зайцева: 'Спортивна інфраструктура Кам'янського відверто закинута'

Спортивна інфраструктура Кам'янського вже багато років знаходиться в жалюгідному стані. Занедбані стадіони, жебруючі ДЮСШ, втрачені перспективи - ось з чим залишилось колись розвинене місто.

Свого часу, завдяки підтримці губернатора Валентина Резніченка, в Кам'янському були побудовані спортивні об'єкти найвищого класу. Сьогодні ж це питання відверто ігнорують.

Проблеми розвитку спорту в Кам'янському піднімає кандидат в депутати Кам'янської міськради від партії "Пропозиція" Вероніка Зайцева.

"Сьогодні багато говорять про розвиток спорту в Кам'янському. Не можу не погодитися з тим, що в місті з'явилося багато спортивних об'єктів, але одночасно з цим неабияка їх кількість руйнується на очах. Руїни стадіонів "Перемога","Буревісника", ситуація з СК "Дзержинка"- це лише невелика частина наочних прикладів. Я розумію, що стан житлового фонду для міста, поза сумнівом, важливіший. розумію, що частина з вищеназваних об'єктів, начебто, не зовсім на міському балансі. Однак це не означає, що на проблему потрібно закривати очі, вдаючи, що її немає", - впевнена кандидат в місцеву міськраду від партії "Пропозиція".

Вероніка Зайцева звертає увагу на актуальні в розвитку спорту питання.

"Наприклад, на даний момент на правому березі міста взагалі немає гідного футбольного поля для тренувань. Багато батьків змушені возити дітей на лівий берег, що не зовсім зручно з точки зору транспортної розв'язки, витрати часу і коштів на дорогу туди і назад. Актуальною ця проблема залишається і для жителів Соцміста /"БАМу". Також я вважаю, що місто має вплинути на ситуацію з СК "Дзержинка". Будівля в аварійному стані, воно скоро завалиться, але, тим не менш, тут займаються діти. І не просто діти, а майбутні чемпіони! Відділення спортивної гімнастики, воно єдине в місті, а таких спеціалізованих залів – всього 2 в області. Дітей тут виховують заслужені тренери України. Їх колишні вихованці вже сьогодні працюють головними тренерами збірних США, Ізраїлю, Австралії. Це говорить про те, що в Кам'янському дуже сильна школа спортивної гімнастики. Все це не можна втратити", - застерігає Вероніка Зайцева.

Вероніка Зайцева впевнена, що підтримка спорту місцевим самоврядуванням може бути реалізована на різних рівнях. У тому числі - із залученням коштів обласного бюджету. Саме таким чином відновлювалися стадіон "Надія" і комплекс СК "Прометей".

"Будучи людиною з активною життєвою позицією, я не можу залишатися осторонь від вирішення проблем Кам'янського і близької мені теми спорту. Сьогодні кандидати Кам'янської команди партії "Пропозиція" балотуються до обласної ради, а це значить, що розвитку міста - бути. Спільними зусиллями ми зможемо багато чого. Тому я в цій команді!" - підкреслила кандидат.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що до команди "Пропозиції" приєднався кам'янчанин Олег Волощенко, який зіграв у фільмі "Тарас. Повернення".